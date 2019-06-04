Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст РФ предложил обязать родителей в разводе оплачивать ребенку жилье, если тот признан нуждающимся в этом. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

«В целях реализации плана мероприятий, предусматривающего подготовку предложений по защите жилищных прав несовершеннолетних детей при расторжении брака родителей, ожидаемым результатом реализации которого является обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением», — говорится в пояснительной записке к документу.

В документе поясняется, что ранее родитель мог быть привлечен к несению дополнительных расходов на ребенка при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств, таких как тяжелая болезнь или увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей.

В рамках предложенного законопроекта предлагается внести изменения, которые позволят привлекать родителей к суду при отсутствии исключительных обстоятельств.





