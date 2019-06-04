Неадекватная девушка со второй попытки нырнула в Обводный канал. На берегу уже ждали полицейские с «Нежностью»

Неадекватную девушку 20-24 лет дважды видели в районе моста через Обводный канал в Петербурге вечером 4 июня. Судя по её поведению, она собиралась устроить заплыв прямо в пальто и ботинках.

В первый раз её удалось спровадить сотрудникам полиции, дежурившим на посту ГИБДД. Но девушка вернулась на место и на сей раз прыгнула в воду. Правоохранители вместе с рыбаками выловили неадекватную леди. Первые приковали её наручниками к ограде набережной до приезда медиков. Девушку, чье психическое состояние вызывало опасения, передали проезжавшей карете скорой помощи.





