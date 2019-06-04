Си Цзиньпин назвал Путина самым близким и надежным другом
Председатель КНР Си Цзиньпин в интервью ТАСС и «Российской газете» назвал президента России Владимира Путина самым близким другом среди мировых лидеров.
«Среди иностранных коллег президент Путин для меня — самый близкий и самый надежный друг, мне очень дорога глубокая дружба с ним», — рассказал он.
Он отметил, что они часто беседуют по телефону и обмениваются письмами.
«С теплотой вспоминаю каждую встречу с президентом Путиным, разговор всегда глубокий по широкому кругу вопросов, включая актуальные темы мировой и двусторонней повестки, по государственному управлению, бывают и легкие и приятные тематики о культуре, искусстве и спорте», — подчеркнул он.
Визит Си Цзиньпина в Россию намечен на 5 июня, он встретится с Путиным для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, в энергетике, а также международной повестки. 6 июня председатель КНР встретится с Дмитрием Медведевым.
Кроме того, 6-7 июня китайский лидер примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и выступит на его пленарном заседании.