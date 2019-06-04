Пожар на площади Трезини локализован. Пожарным в очередной раз удалось отбить Дом Черкасского у огня

Пожар в Доме Черкасского на площади Трезини в Василеостровском районе локализован. Об этом вечером 4 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Отмечается, что открытое горение удалось ликвидировать половину одиннадцатого. Сведений о пострадавших нет. К тушению привлекались 40 сотрудников городского управления МЧС.

Напомним, дом №23 на Университетской набережной загорелся около девяти вечера. Это пока первый пожар в 2019 году. В минувшем году здание тушили дважды.

«Фонтанка» подробно рассказывала историю здания, собственником которого является совладелец холдинга «Адамант» Борис Берсон. Он ещё в 2016 году заказал студии Рафаэля Даянова проект реконструкции регионального памятника архитектуры — особняка, который в 1726 году был построен для генерал-поручика князя Алексея Черкасского. В планах был элитный дом «для своих»: три квартиры с бассейнами, подземный паркинг и терраса на крыше. Внешних признаков реконструкции в октябре не наблюдалось, по состоянию на декабрь 2018-го года изменений не было замечено. После прошлого, октябрьского пожара внимание крупного бизнесмена к недвижимости попыталась привлечь прокуратура: собственнику направили несколько писем в Израиль. В итоге суд наказал владельца на 30 тысяч рублей.





