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Общество
04.06.2019 22:07
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«Это похоже на фейк, сказали в СК». Официальный представитель рода Романовых в РФ не знает о пропаже останков членов семьи Николая II после их передачи РПЦ

 

Официальный представитель в России «Объединения членов рода Романовых» Иван Арцишевский опроверг «Фонтанке» информацию о пропаже останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

«Я звонил в Москву в Следственный Комитет следователю Соловьёву. Никто ничего не знает. Думают, что это фейк. Но завтра мы всё уточним, где находятся останки. Сначала нам вообще говорили, что они в Даниловом монастыре. Откуда у Венедиктова (главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» – прим.ред.) появилась информация о пропаже, непонятно», – сказал 4 июня Иван Арцишевский «Фонтанке».

Ранее во вторник Алексей Венедиктов в своём блоге на сайте радиостанции сообщил, что в приёмной наместника Новоспасского монастыря Дионисия заявили, что останки там «никогда не хранились». Однако до этого член правительственной комиссии по исследованию и перезахоронению останков Николая II и членов его семьи бывший директор госархива РФ Сергей Мироненко называл именно этот монастырь в качестве места ответственного хранения останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии.



«Украдены? Потеряны? Или уничтожены?», – написал Венедиктов.

Сам Сергей Мироненко выразил надежду, что ничего страшного с останками во время хранения их РПЦ не произошло.

«Я не знаю точно, но на 90% уверен, что они там и продолжают быть. Новый наместник монастыря (Дионисий – прим.ред.) говорит, что их там якобы нет. Так это ерунда. Спросите у прежнего наместника, митрополита Саввы (сейчас управделами Московской патриархии – прим.ред.)», – сказал Мироненко «Интерфаксу».

СКР возобновил расследование по уголовному делу о гибели последней российской царской семьи в сентябре 2015 года. Тогда же в Петропавловском соборе Петербурга в присутствии представителей РПЦ были взяты пробы из захоронений Николая II и его супруги, а также из одежды деда последнего императора – Александра II, в которой тот был в момент убийства. Новая генетическая экспертиза подтвердила подлинность останков. В ноябре 2015 года было проведено вскрытие гробницы Александра III. Это было необходимо для сравнения генетических материалов ранее погребённых членов императорской семьи с останками Алексея и Марии.

Останки детей Николая II были обнаружены в 2007 году, через 16 лет после того, как под Екатеринбургом нашли останки императора, его супруги и их дочерей – Ольги, Татьяны, Анастасии, а также доктора и других жертв казни 1918 года.

Летом 2018 года официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи, расстрелянных 100 лет назад в Екатеринбурге.

Русская Православная Церковь до сих пор не признала подлинность останков цесаревича Алексея и княжны Марии. Они были переданы на ответственное хранение РПЦ в 2015 году. Ряд СМИ связали новости про утрату останков с тем, что они якобы были уничтожены в результате неудачных опытов.


© Фонтанка.Ру

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