Дом Черкасского на площади Трезини горит в третий раз. Огнём охвачены 50 квадратных метров

Дом Черкасского на площади Трезини в Петербурге снова тушат. Очевидцы заметили огонь под крышей многострадального заброшенного здания вечером 4 июня.

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Вероятно, пожар в доме на Университетской набережной, 23 начался либо с чердака, либо с крыши. Очевидцы рассказывают о толпе людей, которая была замечена наверху за час до ЧП. Кто это были – руферы-любители или экскурсионная группа, неизвестно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, на третьем этаже огнём охвачены 50 квадратных метров.

«Фонтанка» подробно рассказывала историю здания, собственником которого является совладелец холдинга «Адамант» Борис Берсон. Он ещё в 2016 году заказал студии Рафаэля Даянова проект реконструкции регионального памятника архитектуры — особняка, который в 1726 году был построен для генерал-поручика князя Алексея Черкасского.

В планах был элитный дом «для своих»: три квартиры с бассейнами, подземный паркинг и терраса на крыше. Внешних признаков реконструкции в октябре не наблюдалось, по состоянию на декабрь 2018-го года изменений не было замечено. После прошлого, октябрьского пожара внимание крупного бизнесмена к недвижимости попыталась привлечь прокуратура: собственнику направили несколько писем в Израиль. В итоге суд наказал владельца на 30 тысяч рублей.





