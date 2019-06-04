Конституционный суд Украины через неделю решит, законно ли Зеленский распускает парламент страны

Конституционный Суд Украины определил дело о роспуске Верховной рады как неотложное. Об этом сообщили в пресс-службе КС вечером 4июня.

"Большой палатой Конституционного Суда Украины принято постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" Большая палата Конституционного Суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным", – говорится в сообщении.

Отмечается, что открытая часть пленарного заседания палаты Конституционного Суда Украины по рассмотрению дела о роспуске Рады состоится 11 июня 2019 в 10:00.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля.

22 мая спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что считает указ президента о роспуске парламента не соответствующим Конституции и пригрозил Зеленскому судом.





