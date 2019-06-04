Канцлер ФРГ призвала Евросоюз бороться с Китаем

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейские власти при принятии законов должны иметь в виду китайский бизнес, который в скором времени может составить серьезную конкуренцию местным компаниям. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg вечером 4 июня.

«Как вы можете быть уверены, что Китай не придет в Европу в ближайшие пять лет? Я считаю такие заявления необдуманными», — сказала Меркель. По ее мнению, Евросоюз должен изменить правила, чтобы быть «по-настоящему конкурентоспособным».

Германия вместе с Францией последовательно выступает за смягчение европейского антимонопольного законодательства, настаивая на том, чтобы сообща защищаться от конкуренции со стороны Китая и США. Против активно выступают Нидерланды.





