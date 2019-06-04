Я честный человек, но мне есть, что скрывать. Как легально сохранить анонимность в Интернете

Лето 2019 года началось с новостей о том, что всё новые и новые популярные интернет-сервисы и ресурсы должны рассказывать ФСБ о своих клиентах буквально всё. «Фонтанка» спросила экспертов, как сегодня можно легально обеспечить свою приватность в Рунете.

Werner Moser, фото с сайта Pixabay.com

Вслед за сервисом знакомств Tinder, который подтвердил свой первый шаг к такой открытости с российским государством стало известно, что спецслужбы требуют от компании «Яндекс» доступ к содержимому почты клиентов, а также к сервису облачного хранения данных. «Яндекс» ответил, что будет действовать «по закону». Если подходить к вопросу философски, то приватность в сети, она же безопасность, – это в основном вопрос доверия. И только потом – технических средств. Но если вы (конечно, не сомневаясь в чистоте намерений спецслужб) все же хотите понять, можно ли законно «запереться в домике», юристы и программисты дали «Фонтанке» ряд советов.

Средства обеспечения приватности

Одни эксперты успокаивают: по средствам обеспечения приватности рынок сегодня насыщен настолько, что может удовлетворить любой уровень паранойи. «Есть приватные инструменты для защиты от следящих сайтов, есть VPN, есть прокси туннели, есть огромное количество мессенджеров, которые достаточно приватны и безопасны, – перечисляет ведущий юрист «Роскомсвободы», адвокат Саркис Дарбинян. – Инженерная мысль развивается вслед за желаниями государств всё знать, поэтому средства шифрования сегодня обычно сразу встраиваются в соответствующие технические решения».

«Доверять не стоит никому, включая владельцев мессенджеров и сайтов, – меж тем более осторожен программист, бывший технический директор «ВКонтакте» Антон Розенберг. – Поэтому предпочтение стоит отдавать системам с оконечным (end-to-end) шифрованием, желательно с открытым исходным кодом. В случае с облачным хранением файлов желательно загружать туда архивы с паролями». Однако в любой системе может быть уязвимость, да и в «железе» могут быть аппаратные закладки, историй хватает, – добавляет Розенберг. Поэтому проще всего решить вопрос разве что со средствами для доступа к заблокированным ресурсам. «Большинство систем сейчас используют шифрование как минимум на уровне клиент-сервер (для сайтов это HTTPS), и различные анонимайзеры, VPN, TOR-браузеры в целом не создают дополнительных угроз», – говорит Антон Розенберг.







Легальность средств обхода

По словам Саркиса Дарбиняна, на сегодняшний день в России нет никакой ответственности для конечных пользователей. «Можно спокойно пользоваться VPN и Telegram, – говорит он. – Пока за это не сажают и не штрафуют. Но всё может поменяться».

«Разве что могут быть проблемы, как у математика Дмитрия Богатова, которого арестовывали из-за стоявшей у него на компьютере ноды сети TOR, фактически из-за действий других людей, чей трафик проходил через его компьютер, – вспоминает Антон Розенберг. – Или как в историях с полицейскими, требующими предъявить переписку в Telegram, поскольку через него массово осуществляется продажа наркотиков».

Слежка за законами

Законы, связанные с использованием Интернета, меняются в России в последние годы часто, так что ухо надо держать востро. «За 7 лет, которые мы мониторим действия Роскомнадзора и властей РФ по контролированию российского онлайн пространства, мы отследили порядка 30 изменений Федерального Закона об информации, – говорит юрист Дарбинян. – Каждое из этих тридцати изменений вносило новые обязанности и новую ответственность для субъектов цифровых отношений, для интернет компаний и, в некоторых случаях, для пользователей». Сегодня, например, существует запрет на распространение информации, которая может причинить вред здоровью ребёнка, запрет на оскорбление органов власти, запрет распространять фейки, запрет без идентификации пользоваться мессенджерами и т.д.

«Яндекс» и Tinder – уже незаконно?

Еще законно. «Если крупнейшую компанию в России, заблокировать, это равносильно тому, что вы полностью допиливаете сук, на котором сами сидите, – даёт популярное сравнение про «Яндекс» Дарбинян. – На мой взгляд, «Яндекс» будет выпрашивать особые условия по взаимодействию с российскими спецслужбами. Видимо, будут специальные условия и особые требования». «С Яндексом всё будет прекрасно», – был более лаконичен, но более загадочен бывший советник Владимира Путина по Интернету, председатель совета фонда развития цифровой экономки Герман Клименко.

С Tinder сложнее. «Вопрос его блокировки – это вопрос времени, – уверен Саркис Дарбинян. – Когда ФСБ придут с требованием сдать ключи, Tinder навряд ли будет что-то делать. Может быть, ответит отказом и попадёт в цифровой андеграунд вместе со всеми остальными». «Я не уверен, что Tinder вообще понимает, о чем это, – то ли шутит, то ли всерьез говорит создатель сайта usher2.club (отслеживает блокировки Роскомнадзора), автор телеграмм-канала Эшер II Филипп Кулин. – Его попросили, он не увидел беды предоставить. Мы же не видели перевод российских законов на английский».

Выбирать иностранное – панацея?

Как показывает практика, в вопросах сохранения приватности импортозамещение не работает. «Выбирать иностранное – панацея для сохранения приватности, – уверен Саркис Дарбинян. – Иностранные сервисы менее рискованны для россиян».

«Заставить иностранные компании соблюдать российские законы не так-то просто, тем более, в условиях конфронтации России с Западом и усиления риторики в направлении защиты приватности и персональных данных в ЕС и США, – поясняет Антон Розенберг. – Еще лучше выбирать небольшие иностранные сервисы, до которых вряд ли дойдёт внимание российских властей, поскольку работа ведётся преимущественно в ручном режиме, а также которым не слишком важен российский рынок. Может быть, такие сервисы в России заблокируют, и придётся использовать для доступа VPN, но шансы, что они поставят сервера в Россию и перенесут на них данные российских пользователей, передадут ключи ФСБ и начнут не то что выполнять, но просто читать «законы яровых и клишасов», которые даже на английском вряд ли можно найти, исчезающе малы».

«Это тренд, – говорит и телеграм-евангелист, CEO Combot Фёдор Скуратов. – В Америке логично выбирать российское, в Китае – американское, в России – европейское. «Чужих» ты не интересуешь почти никогда, разве что насолил той стране, чьими сервисами пользуешься».

Логично предположить, что защита может понадобиться и от «информационного взлома» самими используемыми сервисами. «Правоохранительные органы той юрисдикции, к которой привязан сервис, прекрасно имеют к нему доступ, – уверен Герман Клименко. – Однако если не заниматься криминалом, то все юрисдикции достаточно неплохо защищают приватность граждан. Для получения данных о гражданине нужно решение суда».

Тем не менее, Антон Розенберг дает еще один вариант. «Если купить за границей сим-карту (в большинстве стран это можно сделать даже без паспорта), привязать к ней аккаунт и заходить туда через прокси/VPN – оснований считать вас российским гражданином, на которого распространяются российские законы, у владельцев сервисов не будет практически никаких», – говорит Антон Розенберг.

Сколько стоит приватное хранилище данных

Антон Розенберг подсчитал, что виртуальный сервер можно арендовать за 4-5 долларов в месяц, что сравнимо со средним счётом за услуги мобильной связи. Установка выделенного сервера стоит порядка 3 тысяч рублей в месяц. «Дополнительно на этом сервере есть смысл настроить VPN, чтобы через него же ходить на все заблокированные в России ресурсы», – говорит Розенберг.

Защита гаджета и ПК от несанкционированного доступа

Универсального совета, как защитить устройство от несанкционированного доступа извне, не существует. Например, не секрет, что есть кейсы про программы-шпионы, которые делают скрины страниц. «Начните хотя бы с двухфакторной идентификации, – говорит Саркис Дарбинян. – Не стоит доверять средствам связи, которые не имеют шифрования, обеспечивающего приватность. Когда вы должны где-то оставить телефон, надо понять, нужно ли сначала вытащить из него всю личную информацию».

«За последнее время находили много уязвимостей даже в процессорах, так что гарантировать, что к вашему устройству не смогут подключиться условные американские спецслужбы, практически невозможно, – более пессимистичен Антон Розенберг. – Единственный вариант – гарантировать, что компьютер не подключен ни к проводной, ни к беспроводной сети, в нём отсутствуют карты Wi-Fi и Bluetooth, а информацию переносить с него в виде зашифрованных архивов с помощью дискеты или флешки». Но даже в этом случае есть риск проникновения троянских программ.

Уникальность требований российских законов

Уникальность была не уникальной. Почти все государства пытаются контролировать огромную «печатную машинку» под названием Интернет. «И в США, и в Англии, и в других странах выдвигаются всё более жёсткие требования регуляторов», – говорит Саркис Дарбинян. «В США у спецслужб много полномочий, начиная с возможности запретить компании рассказывать о самом факте запроса», – добавляет Антон Розенберг. «Гугл отвечает в год на 30 тысяч запросов регулирующих органов США (ФБР, ЦРУ и пр.), – согласен Герман Клименко. – Наше законодательство на порядок менее требовательно к игрокам рынка».

Однако, как отмечают другие эксперты, уникальность в российских нормативных актах, касающихся темы Интернета, все же есть. «У нас законы могут быть уникальны по отсутствию логики, ясности и понятности, что это вообще и для чего, как в случае с пресловутым «законом об автономности Рунета», один из авторов которого не знал даже, что такое «файрвол», – напомнил Антон Розенберг. – То же – с «законом Яровой», который предполагал хранить весь зашифрованный трафик, бесполезный в основной массе, но такой объёмный, что не хватило бы всего мирового производства дисков».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»