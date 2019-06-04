"Фонтанка" выбрала 10 лучших фото с хештегом #ЗСДФЕСТ

Из нескольких тысяч фотографий с хештегом #ЗСДФЕСТ мы выбрали десять понравившихся кадров. Ждем авторов в редакции, чтобы вручить им памятные призы от "Фонтанки".

читатель "Фонтанки", Мария

Мы нашли в соцсетях десять лучших фотографий, сделанных во время ЗСД Феста – массового забега и велопарда по центральному участку Заподного скоростного диаметра, организованного нашим изданием и компанией МСС. В ближайшее время появится большой отчетный материал с множеством фото и видео, снятыми нашими операторами на трассе и в стартовом городке второго ЗСД Феста.

Как и обещали, их авторы получат футболки от команды «Фонтанки». Отметим, что лучшие работы выбирались не по количеству лайков или комментариев, а основываясь на личном, исключительно предвзятом мнении редакции.

Чтобы получить футболки, нужно прийти в редакцию «Фонтанки» (по адресу ул. Зодчего Росси, д.1-3, 6-й подъезд) и предоставить документ, удостоверяющий личность.

А вот и победители:







Лена Сорванова

Екатерина Подзираева

@Juliana Grigorets

Анна Алмазова

Наташа Ленда

Софья Иваненко

Сергей Елисеев

Регина Гиззатуллина

Мария Шевелёва

@elena_kalancha

Артем Кузьмин