"Фонтанка" выбрала 10 лучших фото с хештегом #ЗСДФЕСТ
Из нескольких тысяч фотографий с хештегом #ЗСДФЕСТ мы выбрали десять понравившихся кадров. Ждем авторов в редакции, чтобы вручить им памятные призы от "Фонтанки".
читатель "Фонтанки", Мария
Мы нашли в соцсетях десять лучших фотографий, сделанных во время ЗСД Феста – массового забега и велопарда по центральному участку Заподного скоростного диаметра, организованного нашим изданием и компанией МСС. В ближайшее время появится большой отчетный материал с множеством фото и видео, снятыми нашими операторами на трассе и в стартовом городке второго ЗСД Феста.
Как и обещали, их авторы получат футболки от команды «Фонтанки». Отметим, что лучшие работы выбирались не по количеству лайков или комментариев, а основываясь на личном, исключительно предвзятом мнении редакции.
Чтобы получить футболки, нужно прийти в редакцию «Фонтанки» (по адресу ул. Зодчего Росси, д.1-3, 6-й подъезд) и предоставить документ, удостоверяющий личность.
А вот и победители:
Лена Сорванова
Екатерина Подзираева
Раз в год #ЗСД открывает свои дороги для велосипедистов ????? #podziraeva #zsdfest #zsdfest2019 #этопитердетка #санктпетербург #зсд #зсдфест #зсдфест2019 #велопитер #велопарад #merida #meridabikes #velo #velocity #велогород #велосипедистка #velogirl #velosipedizationspb #велосипедизация #велосипедизацияспб
@Juliana Grigorets
Анна Алмазова
Наташа Ленда
Софья Иваненко
Сергей Елисеев
Регина Гиззатуллина
Мария Шевелёва
@elena_kalancha
© Фонтанка.Ру
Артем Кузьмин
Справка:
Событие организовано изданием "Фонтанка.ру" совместно с компанией "Магистраль Северной столицы". Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект предполагает привлечь до 3000 участников забега и до 8000 велосипедистов. Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.