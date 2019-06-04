На Савушкина открылась бесплатная мойка машин и сразу же закрылась

Бесплатная мойка машин открылась в Приморском районе Петербурга 4 июня благодаря гидравлическим испытаниям сетей ГУП «ТЭК СПб». Правда, помыться успели не все.

Видео впечатляющего фонтана на парковке ТЦ «Меркурий», что на Савушкина, 141, появилось в соцсетях. В ГУП «ТЭК СПб» рассказали, что дефект дал о себе знать в ходе испытаний от Приморской котельной.







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«Температура теплоносителя составляет 40 градусов, для проверки труб давлением систему предварительно расхолаживают. По состоянию на 18.30 вытекание локализовано. ГВС у потребителей ограничили заранее в рамках проведения испытаний», – рассказали в пресс-службе предприятия.