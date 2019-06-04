Жилком Петербурга возглавил чиновник, покинувший администрацию района после проблем с подготовкой к зиме

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении Виктора Борщева главой жилищного комитета. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Смольного.

«С 5 июня 2019 года на должность председателя Жилищного комитета назначен Виктор Борщев», – говорится в сообщении Смольного.

Виктор Борщев начинал свою карьеру в начале 2000-х главным специалистом федерального государственного унитарного предприятия «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе». Еще в 2003 году, находясь в этой должности, он был награжден медалью »За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2008 году в прессе он упоминается уже как начальник ПО ФГУП «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в СЗФО». В этом качестве он комментировал работы по реставрации Синода.







В последние годы он работал в администрации Центрального района заместителем главы администрации и отвечал за сферу ЖКХ, а также за вопросы строительства и благоустройства.

Осенью 2018 года Борщев покинул администрацию. Как уверял тогда телеканал «78», вероятной причиной потери должности стали проблемы с оформлением паспортов готовности зданий к зиме. Собеседник "78.ru" даже сообщал, что чиновник якобы был «не совсем в теме» жилищно-коммунального хозяйства и допускал промашки и ранее.

Напомним, что жилищный комитет остался без руководителя в марте 2019 года. В пресс-службе Смольного уход Валерия Шияна объясняли следующим: «За многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018 – 2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга». Собеседники «Фонтанки» в Смольном уверяли, что на самом Шиян ушел по собственному желанию. На место Шияна временно был назначен Василий Осипов, однако в мае он покинул комитет, не проработав там и двух месяцев.