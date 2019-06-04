Зеленский и глава Еврокомиссии посмеялись над Порошенко. Не остался в долгу и сенатор Пушков

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого зарубежного визита в качестве главы государства провел встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе 4 июня. При знакомстве политики обменялись колкостями в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко, передает РИА Новости.

Во время рукопожатия Зеленского и Юнкера на фоне флагов ЕС и Украины главе Еврокомиссии был задан вопрос из зала, не скучает ли он по «своему старому другу» Порошенко. Юнкер в ответ, не отпуская руки Зеленского, заявил, что у него теперь «есть новый» друг, и засмеялся.

Зеленский в ответ на эту шутку с улыбкой на лице добавил по-английски: «Я лучше. Новый лучше старого».

Эту остроту оценил российский сенатор, политолог и журналист Алексей Пушков. Он отметил, что пока это заявление Зеленского остается лишь словами. «Иначе получится как в известном анекдоте: "Я лучше, чем Порошенко!" — "Чем лучше?" — "Чем Порошенко". И не более того», — пошутил парламентарий в твиттере.





