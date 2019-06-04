Комитет по природопользованию возглавил Денис Беляев. Ранее он возглавлял Северо-Западное управление Росрыболовства и работал в полпредстве президента

Денис Беляев назначен на должность главы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. «Фонтанка» сообщала о такой возможности еще в январе.

О назначении сообщается 4 июня на сайте Смольного. Денис Беляев в прошлом году был назначен директором Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга (ФГБНУ «ГосНИОРХ»). До этого он возглавлял Северо-Западное управление Росрыболовства, а еще раньше работал в администрации губернатора Петербурга и в аппарате полномочного представителя президента в СЗФО. О его возможном приходе в комитет «Фонтанка» сообщала в середине января.

Накануне стало известно, что временно комитет возглавил первый зампред — Денис Матвеев. Незадолго до этого от должности был освобожден Игорь Григорьев.





