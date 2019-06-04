«Ты туда не ходи, ты сюда ходи». Каких дорог лишит ПМЭФ

Пулковское шоссе зачищают от грузовиков, в аэропорт в ближайшие четыре дня стоит выезжать сильно заранее, до вокзалов придется добираться пешком или на метро, а центр города будет время от времени перекрыт.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

Исаакиевской площади и Пулковского шоссе лучше по возможности избегать: там ожидаются перекрытия дорог и плеяда мероприятий. Петербургский экономический форум традиционно прибавляет километры пробкам на дорогах. «Фонтанка» рассказывает, куда, на чем и с какими предметами лучше не ездить в городе с 5 по 9 июня.

В «Экспофоруме» с 6 по 8 июня пройдет Международный экономический форум. Форум — место важных слов, но и причина опозданий горожан на работу, поезда и самолеты. Аэропорт Пулково предупредил пассажиров, что с 3 по 9 июня повысил меры безопасности. После поворота с Пулковского шоссе в сторону аэровокзала установили контрольно-пропускной пункт, в котором досматривают автомобили и который ожидаемо соберет очереди. Сколько в среднем занимает осмотр одного авто, представитель аэровокзала пояснить затруднился. Для понимания масштаба потенциальных трудностей: только за январь — апрель Пулково обслужил 5,1 млн человек, в среднем — более 42 тысяч пассажиров в день. В прошлом году на ПМЭФ приехали более 17 тысяч участников, и большей части из них предстоит кататься в «Экспофорум» как раз по Пулковскому шоссе. От КПП до здания аэропорта с чемоданом наперевес придется в случае чего спешить несколько сотен метров.

Въезд на первую линию привокзальной площади на время ПМЭФ будет находиться исключительно в распоряжении аккредитованных на форум автомобилей, остальным до 9 июня въезд запрещен. Остановки общественного транспорта — автобусы №39, №39 Экспресс, бесплатные шаттлы до аэропорта и маршрутки временно переместятся. Прибывшим в Петербург, покинув здание, придется свернуть направо и пройти чуть более 100 метров до временной остановки на парковке Р10. Ориентироваться пассажиры смогут по указателям желтого цвета. Режим работы парковочных зон Р1-Р4 и второй линии привокзальной площади останется без изменений.

В аэропорту рекомендовали во избежание рисков испортить себе поездку прибывать к месту вылета за 3,5 часа для пассажиров международных рейсов и за 2,5 часа — для тех, кто летит внутренними. Но и время добраться до Пулково надо брать с запасом — аэропорт находится по пути в «Экспофорум», где пройдет ПМЭФ. Кроме увеличения потока автомобилей, трассы будут периодически перекрывать, пока до форума будет добираться президент и первые лица различных государств.







Мероприятие затруднит движение по Пулковскому шоссе, Петербургскому шоссе, Московскому проспекту и Витебскому проспекту. Ограничения движения коснутся основного объекта ПМЭФ, самого «Экспофорума», затронут расположенный возле него центр «Юлмарта» на Пулковском шоссе. Кроме того, проблематично может оказаться оставлять автомобиль на стоянках около гипермаркетов «Лента» и «Масштаб» у пересечения Пулковского шоссе и КАД, ТРЦ «Лето» и соседних торговых центров, в том числе «Касторамы» и «Окея». Потерпеть неудобства предстоит и на стоянке между Петербургским шоссе и Переведенской улицей.

Кроме того, пробки и более серьезные, чем в безфорумные дни, проблемы с парковками накроют и центр Петербурга. Место перед главным входом на Московский вокзал отобрала парковка для участников форума, аналогично — и на Финляндском вокзале.

Доехать до места назначения побыстрее можно, проложив маршрут подальше от гостиниц в Центральном и Адмиралтейском районах: Исаакиевской площади, Большой Морской улицы, Вознесенского проспекта, Садовой улицы, начала Лиговского проспекта, Невского проспекта. Там останавливаются делегации.

Кроме того, не исключено, что отели в стремлении озаботиться комфортом форумчан забудут об интересах горожан. Например, накануне гостиница «Астория» уже позаимствовала у водителей полосу Большой Морской улицы.

Грузовикам массой больше 8 тонн с 6 по 9 июня включительно запретят проезд по участку Петербургского шоссе от Пулковского до Витебского проспекта.

Внесет свой вклад в ситуацию на дорогах и культурная программа ПМЭФ. Утром 6 июня центр города будут поэтапно перекрывать для участников забега Roscongress SPIEF Rase. Любители размяться стартуют от Исаакиевского собора, поэтому с 06:30 до 08:00 перекроют проезд вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской. С 07:00 до 07:40 будут постепенно закрывать и открывать автодвижение по маршруту забега: Адмиралтейский проспект — Дворцовая набережная — Мраморный переулок — Миллионная улица — набережная Лебяжьей канавки — набережная Мойки — Царицынский проезд — четная сторона набережной канала Грибоедова — Невский проспект — Адмиралтейский проспект.

Вечером 6 июня сложности могут быть с проездом в районе Таврического сада. Там в одноименном комплексе пройдет матч по хоккею среди политической и деловой элиты форума. В тот же день торжественный прием Газпромбанка перекроет движение по участку Мытнинской набережной от Кронверкского моста до Биржевого. Ограничение продлится с 12:00 6 июня до 06:00 7 июня. С 10:00 5 июня там запретят парковаться.

Второй и третий день ПМЭФ, кроме кулуарных вечеринок для элиты и концертов под открытым небом, о которых подробно писала «Фонтанка», перекроет движение обычным автомобилям ради парада внедорожников. Утром 8 июня с Исаакиевской площади стартуют участники пробега Ladoga Trophy. Ради них с 00:00 до 6 утра и с 14:00 до 16:00 обычных автомобилистов выгонят с Адмиралтейского проспекта в направлении от улицы Якубовича к проезду вдоль дома номер один по Вознесенскому пр. и проезду вдоль этого здания. А с 6 утра до 2 дня — закроют для проезда Адмиралтейский проспект от Якубовича к в направлении от Невского к Исаакиевской площади.

Ради «Фестиваля скорости» 7 июня ограничивать движение не планируется. Автопробег с 20:00 до полуночи сделает остановки около «Газпром Арены» (21:00), Исаакиевского собора (00:50), Дворцовой площади (01:30), Марсова поля (01:55) и Сенатской площади (02:45). Правда, скорость движения организаторы не уточняют.

Напомним, что в прошлом году навигатор «Яндекса» дал сбой и показывал заторы в тех местах, где на самом деле их не было. Впрочем, обитателям Шушар, которые находятся по соседству с площадкой форума, действительно пришлось непросто.

Запреты коснутся не только обычных горожан, но и самих участников ПМЭФ. На входе в «Экспофорум» им предстоит обыск на предмет наличия чего-либо из списка 27 пунктов «запрещенки». Кроме очевидного вроде оружия, колюще-режущих предметов и алкоголя протащить на форум не удастся игрушечные пистолеты, лук и стрелы. Они подпадают под категорию «предметы, внешне напоминающие запрещенные, их аналоги и копии». Дамам в корсетах (если они не медицинские) также хода на площадку нет, если верить «напоминалке» организаторов. Как и лицам обоего пола в бронежилетах. Любители переборщить с духами, как отмечают коллеги из «Города 812», тоже рискуют не попасть на ПМЭФ — против них пункт «Ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества».

Под запретом любые сыпучие вещества в любом объеме. Под это описание подходит, например, табак для самокруток и пудра. Набрали в ботинки песка, гуляя по Петропавловке, — вытряхните. Кроме того, заинтересоваться секьюрити могут также лекарствами и жидкостями в емкости от полулитра. И любые «технические средства, которые могут помешать проведению форума». Правда, завсегдатаи форума говорят, если формально следовать всем правилам, на площадку не пускали бы половину участников. С полным перечнем можно ознакомиться тут.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»