Финляндия хочет открыть новый многосторонний пункт пропуска на границе с Россией

Новое правительство Финляндии намерено рассмотреть возможность открытия нового международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Париккала» (с российской стороны – «Сювяоро» в Лахденпохском районе Карелии). Информация об этом есть в дополнительном протоколе, опубликованном на сайте Госсовета вместе с новой правительственной программой.

Сейчас погранпереход «Сювяоро» носит статус временного, упрощённого. Он предназначен для экспорта леса из России и пропуска финских специалистов и техники, занятых на разработке и вывозе древесины. Данный пункт пропуска обустраивался как упрощённый за счёт средств участников ВЭД, заинтересованных организаций и органов местного самоуправления. На данный момент он даже не передан в федеральную собственность.

Вопрос о МАПП обсуждается на протяжении последнего десятилетия. Дважды МИД России посылал свою ноту с предложением изменить статус на многосторонний (в последний раз – в 2017-м), однако понимания со стороны финских властей не нашёл. Финляндия в ответ не раз заявляла о нецелесообразности открытия нового международного пункта пропуска, пока не растёт турпоток.

По данным Погранохраны Финляндии, в январе – апреле пассажиропоток на границе между нашими странами сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1%, в сравнении с пиковым 2013-м – на 30%.







Республика Карелия активно поддерживает проект. В 2018 году вопрос поднимал на встрече с президентом Саули Ниинистё глава Карелии Артур Парфёнчиков.

В Финляндии за проект активно выступают власти Южной Карелии и Южного Саво. Если его одобрят, финансовое участие в нём готовы принять муниципалитеты Париккалы, Савонлинны и Раутъярви. Также о желании вложиться заявляли местные финские бизнесмены, однако стоимость проекта гораздо выше их возможностей – открытие МАПП с финской стороны оценивается более чем в 22 млн евро. По данным Yle, дополнительная финансовая нагрузка в случае открытия МАПП ляжет также на Погранохрану. Согласно оценкам ведомства, если ежегодно через пункт будет проезжать от полумиллиона до миллиона туристов, то в течение пяти лет потребуется 66 новых сотрудников, а дополнительные траты дойдут до 70 млн евро.