«Я кричал, что люблю её, меня били током». Фигурант «дела Сети» Филинков рассказал о пытках во время допросов

Один из обвиняемых по уголовному делу о так называемом террористическом сообществе «Сеть» Виктор Филинков рассказал о том, как его якобы пытали сотрудники ФСБ после задержания. Признание случилось на выездном заседании Московского военного окружного суда 4 июня. После подробно описанных пыток Филинков не смог сдержать слёз.

Как пишет «Медиазона», обвиняемый рассказал, как к нему применяли электрошокер. Пытка длилась около четырёх часов подряд.

«Когда болит всё тело, нельзя выделить какую-то отдельную часть, – отметил Филинков. – Боль распространяется по всему, хотя бьют в конкретные места. Я не знаю, куда больнее: в ногу, в грудь, в запястье или в шею».

Молодой человек отметил, что ранее не испытывал такой сильной боли. Исключение – удары по голове. Тогда, признается Филинков, у него белело в глазах.







Фигурант «дела Сети» также упомянул об унижениях во время допроса.

«Когда меня пытали, сотрудник спрашивал, почему я со своей женой, – рассказал он. – Я кричал, что люблю её, меня били током, а я кричал. Это была одна из самых унизительных сцен во всём этом. Меня спрашивали, с кем общается моя супруга, но я не знаю всех её знакомых. Тогда сотрудники говорили: «Её трахают, а ты не знаешь?» Таких вопросов было много». Филинков вспомнил, что ему угрожали посадкой в камеры с туберкулёзными больными, где ему не будут давать спать и пить. Но это, по словам обвиняемого, уже не имело смысла, так как после 10 минут пыток он был сломлен и подписал все показания.

Как сообщает «Медиазона», после дачи показаний суду обвиняемый сел на скамейку, закрыл голову руками и не смог сдержать слёз.

Уголовное дело о сообществе «Сеть», признанном террористическим и запрещенном в России, возбуждено осенью 2017 года. По нему задержаны и арестованы 11 человек. По мнению обвинения, в Петербурге действовали автономные ячейки «Марс» и «Иордан», еще несколько – в Пензе и Москве. Часть фигурантов заявила о применении пыток сотрудниками ФСБ. Некоторые отказались от признательных показаний.