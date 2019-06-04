Климкин предрек Совету Европы утрату доверия. Если в него вернется Россия

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что возвращение российской делегации в ПАСЕ ослабит позиции Совета Европы.

«Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже», — написал глава МИД в Twitter.

Дозволити РФ повернутись до ПАРЄ без виконання нею ключових умов – це як змінити злочинцю покарання з позбавлення волі на умовне засудження. При цьому, злочинець аж ніяк не розкаявся. Рада Європи ризикує стати слабшою і втратити важливий кредит довіри. Європа, на жаль, теж. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 июня 2019 г.







Напомним, 1 июня "Фонтанка" писала о том, что делегация РФ может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом 1 июня заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

24 – 28 июня состоятся выборы генерального секретаря Совета Европы. По словам Леонида Слуцкого, участие в этих выборах представителей Москвы важно для продолжения легитимного сотрудничества с организацией.