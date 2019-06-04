Момент столкновения легковушки и грузовиков на «Сортавале» попал на видео

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:30 4 июня на 5-м километре федеральной трассы «Сортавала» водитель автомобиля Nissan въехал в попутный КАМАЗ дорожных служб, за рулём которого был 34-летний мужчина. После этого в «Ниссан» врезался ещё один грузовик – MAN, которым управлял 46-летний мужчина.

По уточненным данным, в результате аварии водитель «Ниссана» получил травмы средней степени тяжести. Его госпитализировали в больницу Токсово.

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как водитель «Ниссана», не успев перестроиться из правого ряда в левый, врезается в самосвал дорожников, и легковушку отбрасывает в левую полосу, где в неё въезжает второй грузовик – буксирующий автоцистерну МАН.





