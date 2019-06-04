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04.06.2019 18:16
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ГИБДД наказала любителей объезжать пробку на Маршала Казакова по трамвайной «выделенке»

СПб ГУП «Горэлектротранс» и ОГИБДД УМВД РФ по Красносельскому району Петербурга провели совместную профилактическую акцию на улице Маршала Казакова, где автомобилисты любят нарушать ПДД, чтобы объехать пробку. За час инспекторы составили пять протоколов за езду по трамвайной «выделенке».

Рейд провели утром 4 июня. Как рассказали в пресс-службе «Горэлектротранса», в утренние часы пик на участке улицы Маршала Казакова от улицы Котина до проспекта Маршала Жукова автомобилисты, чтобы не стоять в пробке, стали выезжать на выделенные трамвайные пути. Автомобилистов призвали соблюдать ПДД и не выезжать на «выделенку».

Трамвайное движение на улице Маршала Казакова очень интенсивное, пассажиропоток большой. На этой линии работают два маршрута – №56 и №60, которые везут жителей Красносельского района к метро, сочленённые вагоны в часы пик идут один за другим каждые три-четыре минуты. Машины на путях могут создать угрозу для пассажиров и пешеходов.

«Не желая стоять в огромной пробке от улицы Котина до проспекта Маршала Жукова, автомобилисты выезжают на трамвайную линию. Они создают помеху для движения трамваям и даже обгоняют их по встречным путям! Здесь рядом находится обязательная остановка «Школа», куда как раз по утрам приезжают дети. Скорость у машин огромная, они создают угрозу наезда на пешеходов в районе остановочных пунктов», – рассказал помощник директора по безопасности движения Трамвайного парка №8 Павел Каменский.



За время профилактической акции инспекторы ДПС составили пять протоколов о нарушениях ПДД – и это только за час. Действия водителей попадают под статью 12.15 КоАП РФ, которая подразумевает штраф в 1500 рублей. Также с нарушителями провели профилактические беседы. В «Горэлектротрансе» и ОГИБДД Красносельского района планируют и дальше проводить такие акции в этом месте, а водителей призывают к сознательности.

ГИБДД наказала любителей объезжать пробку на Маршала Казакова по трамвайной «выделенке»

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