Мэр Харькова призвал украинцев «возвращаться с майданов» после нападения на памятник маршалу Жукову

Глава второго крупнейшего города Украины осудил акцию протеста, во время которой в минувшие выходные был снесен памятник Георгию Жукову.

«Бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время. <...> Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают высказывать свою позицию цивилизованно – без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой», – говорится 4 июня в заявлении Геннадия Кернеса на сайте городского совета Харькова.

Градоначальник поблагодарил президента Владимира Зеленского за оценку случившегося. Тот заявил, что вопрос памятника – это компетенция региональных властей. При этом глава государства уверен, что высказывания Москвы по этому поводу – это «очередное вмешательство во внутренние дела суверенного государства» .

Также Кернес коснулся вопроса переименования проспекта Жукова: «Имя было присвоено проспекту еще в 1990 году, к 45-летию Победы. Когда в Украине началась декоммунизация, имя Жукова попало под политический запрет. Одновременно с этим Харьковский горсовет получил множество обращений, под которыми стояли десятки тысяч подписей, с просьбой не переименовывать проспект Жукова. <...> Местные власти и я лично, опираясь на статью закона, которая говорит о том, что под декоммунизацию не подпадают исторические личности, освобождавшие Украину от нацизма, оставили имя Жукова проспекту. <...> Но тогдашний глава областной государственной администрации Игорь Райнин не принял во внимание ни статью закона, ни мнение харьковчан и своим распоряжением переименовал проспект».







По его словам, вопрос о возвращении исторического имени проспекту имени генерала Григоренко будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета. Он заверил, что станция метро «Дворец спорта», которая ранее называлась в честь маршала, сохранит свое нынешнее название.

Напомним, что 2 июня в Харькове активисты различных националистских организаций набросили петлю на голову бюста и повалили его на землю. После этого на постаменте появился флаг Украины. Акция протеста закончилась столкновениями с полицией.