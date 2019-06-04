«С прокуратурой тоже поговорю». Путин велел разобраться в истории исправления нарушений на заводе в Дзержинске

Владимир Путин заявил о необходимости выяснения того, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе «Кристалл» в Дзержинске, где прогремели взрывы.

На совещании 4 июня президент РФ отметил, что поговорит на эту тему с прокуратурой. Как сообщает РИА Новости, глава государства попросил руководителей соответствующих ведомств доложить о событиях в Дзержинске.

«Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Понятно, август вы сказали, я услышал, но что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Нужно посмотреть внимательно, должна быть объективная оценка», – заявил Путин, обращаясь к главе МЧС Евгению Зиничеву.

Около полудня 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратились 89 человек – 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов». Взрывной волной выбило около 900 окон, с последствиями разбираются свыше двух тысяч человек.





