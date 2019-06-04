Детский хоспис открыл новый стационар в Павловске

В Павловске в парке Мариенталь 4 июня петербургский Детский хоспис открыл ещё один стационар – он стал третьим учреждением паллиативной помощи детям с неизлечимыми заболеваниями.

Первыми гостями стали дети и их близкие – пациенты петербургского Детского хосписа, а также те, кто помогал в строительстве стационара: сотрудники, волонтёры и благотворители.

Здание, в котором теперь располагается новый стационар, хоспису передало правительство Санкт-Петербурга. Оно было построено в начале ХХ века, когда-то в нём располагалась котельная. Со временем строение обветшало, но его удалось отремонтировать и разместить в нём самое современное оборудование.

Впрочем, стационар не похож на привычное медицинское учреждение. Здесь находятся всего восемь одноместных палат, в которых ребёнок может жить вместе с родителями – поддержка и присутствие близких для тяжелобольных детей очень важны. Палаты обустроены по-домашнему: стены в них выкрашены в разные цвета, на окнах шторы, удобные кровати, телевизоры и пр. Выдаёт принадлежность к медицине лишь оборудование, установленное в каждой комнате.

Есть в стационаре сенсорная игровая комната – там можно поиграть в настольные игры или попрыгать в сухом бассейне. Несмотря на то, что здание двухэтажное, в нём оборудован лифт, ведь некоторые дети могут передвигаться только на колясках.

Но все эти детали детей интересовали не особо – на открытии стационара для них подготовили праздничную программу с концертом, клоунами, акробатами, «научным шоу», играми и животными, которых можно было погладить, подержать в руках и даже покататься верхом.

«Мы не всегда можем продлить жизнь, но мы можем наполнить каждый день жизнью», – именно этот принцип Детского хосписа был взят за основу при создании нового стационара.