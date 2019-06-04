Проекты вторых вестибюлей «Балтийской» и «Василеостровской» переделают за 181 млн рублей

Компания «Ленметрогипротранс» скорректирует проектную документацию, необходимую для строительства вторых вестибюлей станций «Балтийская» и «Василеостровская». Проектный институт стал единственным участником двух конкурсов комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Информация об этом 4 июня появилась на сайте госзакупок. «Ленметрогипротранс» в обоих случаях предложил переделку документации по максимальной цене: 90 млн рублей за внесение изменений в проект второго вестибюля «Балтийской» и 91 млн рублей за такие же работы по второму выходу «Василеостровской».

Второй выход из метро у Балтийского вокзала предположительно разместится юго-западнее пересечения набережной Обводного канала и Измайловского проспекта. Вестибюль будет иметь два входа/выхода, а в наклонном ходе будет расположено 4 эскалатора. Как следует из технического задания, переработать документацию необходимо не позднее 9 сентября 2020 года. Новый вход на зеленую линию подземки появится по адресу: 11-я линия Васильевского острова, дом 38. Закончить с документацией необходимо до 23 сентября 2020 года.

Как объясняли в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, поправить документацию необходимо из-за изменений в законодательство.

«Фонтанка» рассказывала о том, что в ближайший год Смольный закажет корректировки старых проектов на 850 млн рублей. Последняя такая закупка была объявлена 3 июня. Власти ищут подрядчика, который не более чем за 236 млн рублей переделает проект уже строящейся линии метро из-за ДК им. Газа.





