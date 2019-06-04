КГИОП оспорит отмену проекта реконструкции Русского музея

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников будет оспаривать решение Куйбышевского райсуда, отменившего 4 июня в Петербурге проект реконструкции Русского музея. Об этом «Фонтанке» сообщила пресс-секретарь КГИОП Ксения Черепанова.

«Да, конечно (будем оспаривать. — Прим. ред). После того, как будет изготовлена мотивировочная часть решения суда», — отметила она.

Напомним, Куйбышевский районный суд признал незаконным распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны Русского музея, а также штамп комитета на проектной документации по реконструкции Михайловского дворца. Резолютивную часть решения 4 июня провозгласила судья Ирина Воробьева.







Проект реконструкции Михайловского дворца бурно обсуждался в 2016 году в Совете по культурному наследию, однако в результате все-таки получил одобрение этого органа. Согласно документу, в музее собираются приспособить для современного использования внутренний Сервизный двор, в частности создать в нём лекционный зал и лифт для маломобильных граждан. Проект оспорили в суде журналист Михаил Золотоносов и сотрудники Русского музея Надежда Пивоварова и Ирина Шалина. Они полагают, что работы могут нарушить «целостность, уникальность и подлинность объекта культурного наследия».