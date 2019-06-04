СМИ пишут о пяти задержанных после новой прогулки по скверу в Екатеринбурге

Несколько человек могут быть задержаны в Екатеринбурге после прогулки по скверу, где собирались построить собор святой Екатерины.

Как сообщает 4 июня E1.RU со ссылкой на юриста Ивана Волкова, задержаны пять человек, включая самого мужчину, который вышел в эфир из автозака. Обострение ситуации в Екатеринбурге случилось после того, как он подал уведомление о проведении пикета. Проведение акции запретили, в сквер стянули полицию и ОМОН .

Активные протесты против храма идут с мая. За это время были задержаны больше 100 человек. А в спор пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину.





