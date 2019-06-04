«Севергрупп» отмеряла «Ленту». Компания Алексея Мордашова выкупила 78,73% ретейлера

Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова завершила выкуп акций у миноритариев «Ленты». Как говорится в сообщениях компаний, в общей сложности компании принадлежит теперь 78,73% ретейлера.

Ранее в апреле «Севергрупп» купила 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) за $729 млн. После этого компания, в соответствии с условиями сделки, предложила продать бумаги миноритариям. Вся компания оценена примерно в $1,75 млрд.

«Лента» входит в число крупнейших российских ретейлеров. Выручка по итогам 2018 года превысила 400 млрд рублей.

Алексей Мордашов – владелец и председатель совета директоров «Северстали», третьей по величине сталелитейной компании России. Также ему принадлежит крупнейший онлайн-продавец продуктов питания в России «Утконос».





