В жилых комплексах «Главстрой Санкт-Петербург» состоялись семейные экопраздники

Фото: «Главстрой Санкт-Петербург»

В жилых комплексах компании «Главстрой Санкт-Петербург», входящей в Группу компаний «Главстрой», состоялись традиционные семейные экопраздники. Взрослые и дети приняли участие в посадке цветов, кустарников и деревьев на территории ЖК «Северная долина», «Юнтолово» и «Панорама 360».

В «День деревьев» в жилом комплексе «Северная долина» состоялась акция по озеленению сквера возле дома 23, корпус 1 по улице Федора Абрамова. В новом жилом районе «Юнтолово» экопраздник прошел в рамках «Дня Юнтолово», при поддержке МО Лахта-Ольгино. Все желающие могли принять участие в посадке кустарников и деревьев, в том числе кленов, рябин и лиственниц. Ландшафт жилого квартала «Панорама 360» в «День цветов» украсили бегонии и пеларгонии, декоративные кустарники.

Фото: «Главстрой Санкт-Петербург»

Местные жители приходили на экопраздники целыми семьями. Специалисты по ландшафтному дизайну проводили мастер-классы и рассказывали, как правильно ухаживать за растениями. Гостей ожидала развлекательная программа с конкурсами, играми, подарками и угощением, дети выстраивались в очередь на аквагрим и батут.

Анна Отрощенко, директор по связям с общественностью «Главстрой Санкт-Петербург»: «Ежегодные праздники «День деревьев» и «День цветов» позволяют всем желающим принять участие в благоустройстве своего квартала, поближе познакомиться с соседями, весело и с пользой провести время всей семьей. Наша компания традиционно выступает организатором экопраздников, спортивных соревнований, детских вокальных конкурсов и других мероприятий в жилых комплексах «Северная долина», «Юнтолово» и «Панорама 360». Мы уверены, что создание комфортной городской среды подразумевает как комплексное развитие инфраструктуры новых районов, так и создание возможностей для досуга и общения жителей».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» – застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.

ЖК «Панорама 360» – застройщик ООО «Главстрой-СПб», введен в эксплуатацию, проектная декларация на сайте http://panorama360spb.ru/documents/