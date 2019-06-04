17 человек объявлены в розыск по делу об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина

Семнадцать человек объявлены в розыск по подозрению в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ в Подмосковье.

Об этом 4 июня сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что указанные 17 человек будут объявлены в международный розыск уже с 5 июня.

Бывший ефрейтор ГРУ 24-летний Никита Белянкин ночью 1 июня вступился за избиваемых у паба в деревне Путилково Красногорского района Московской области. В результате драки он был убит. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин, 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них в преступлении устанавливается следствием.





