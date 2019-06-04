ПМЭФ-2019 почти на неделю ограничит движение и парковку в Петербурге
На время подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума-2019 с 5 по 9 июня в городе на Неве введут ряд ограничений движения. Кроме того, на некоторых улицах запретят парковку.
Как сообщают Управление ГИБДД и комитет по развитию транспортной инфраструктуры, в связи с увеличением потока транспорта в «Экспофорум» будет затруднено движение по Пулковскому и Петербургскому шоссе, по Московскому и Витебскому проспектам. Также могут быть затруднения в центре города.
Помимо этого с 5 по 9 июня будут введены ограничения для движения и парковки около основной площадки ПМЭФ – КВЦ «Экспофорум» на Петербургском шоссе, 64, корпус 1, и центра аккредитации №1 – ПЦИЗ «Юлмарт» на Пулковском шоссе, 43, корпус 2, а также на некоторых парковках, у гостиниц и других объектов, задействованных для проведения форума.
Парковки, на которых вводятся ограничения:
- у аэропорта Пулково;
- у гипермаркетов «Лента» и «Масштаб»;
- у ТРЦ «Лето»;
- у гипермаркета «X5 Retail Group»;
- у торгового комплекса «Касторама»;
- у Переведенской улицы.
Выделенные остановки для шаттлов персонала и волонтеров ПМЭФ:
- станция метро «Проспект Ветеранов» (Дачный проспект, 19);
- Демонстрационный проезд, 214.
Объекты, куда будут прибывать участники форума:
- аэропорт Пулково;
- центр деловой авиации «Авиа Групп Норд» (аэропорт Пулково-2);
- центр бизнес-авиации «Пулково-3»;
- Московский вокзал;
- Финляндский вокзал.
Гостиницы, рекомендованные для проживания участников, около которых также будут ограничены движение и парковка:
- Four Seasons (Вознесенский проспект, 1);
- So Sofitel Saint Petersburg (Вознесенский проспект, 6);
- Tsar Palace Luxury & SPA Hotel (Пушкин, Софийский бульвар, 32);
- «Англетер» (Малая Морская, 24/Большая Морская, 39);
- «Астория» (Малая Морская, 24/Большая Морская, 39);
- «Гранд Отель Европа» (Михайловская улица, 1/7);
- «Гранд Отель Эмеральд» (Суворовский проспект, 18);
- «Кемпински Мойка 22» (набережная реки Мойки, 22);
- «Коринтия Санкт-Петербург Отель» (Невский проспект, 57);
- «Лотте Санкт-Петербург» (переулок Антоненко, 2);
- «Петро Палас» (Малая Морская улица, 14);
- Hilton Expoforum (Петербургское шоссе, 64);
- «Амбассадор» (проспект Римского-Корсакова, 5-7);
- «Астон» (Владимирский проспект, 5);
- «Гельвеция» (улица Марата, 11);
- «Краун Плаза Аэропорт» (Стартовая улица, 6);
- «Отель Индиго Cанкт-Петербург – Чайковского» (улица Чайковского, 17);
- «Парк Инн Невский» (Гончарная улица, 4а);
- «Парк Инн Пулковская» (площадь Победы, 1);
- «Рэдиссон Соня Отель» (Литейный проспект, 5/19);
- «Сокос Отель Олимпия Гарден» (Батайский переулок, 3а);
- «Холидей Инн Экспресс Санкт-Петербург – Садовая» (Садовая улица, 62);
- Hampton by Hilton Expoforum (Петербургское шоссе, 64);
- Meininger Hotel St. Petersburg (Садовая улица, 62);
- Vox Hotel (Лиговский проспект, 29, литера А);
- «Аглая Кортъярд» (Разъезжая улица, 38);
- Арт-отель «Форт Колесник» (Пушкин, Кузьминское шоссе, 66);
- «Невский Астер» (Большая Конюшенная улица, 25);
- «Невский Берег» (Невский проспект, 93);
- «Невский Бриз» (Галерная улица, 12);
- «Невский Гранд» (Большая Конюшенная улица, 10);
- Резиденция Дашковой (Галерная улица, 15);
- «Харбор Клуб Отель» (9-я Советская улица, 3).
У гостиницы «Астория» уже 3 июня отгородили дорожный «карман» для парковки красным шатром. В PR-отделе гостиницы «Фонтанке» пояснили, что это было сделано «по запросу гостей» в рамках подготовки к форуму.
Также из-за ПМЭФ до 9 июня изменилась схема движения автобусов в аэропорту Пулково. Для маршрутов № 39 и 39Э перенесли место посадки и высадки пассажиров, а автобусы №13 и №13А в этот период не будут заезжать в Пулково-2.
«Фонтанка» также подсчитала, во сколько участникам форума обойдется их желание роскоши.