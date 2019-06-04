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Город
04.06.2019 17:28
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ПМЭФ-2019 почти на неделю ограничит движение и парковку в Петербурге

На время подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума-2019 с 5 по 9 июня в городе на Неве введут ряд ограничений движения. Кроме того, на некоторых улицах запретят парковку.

Как сообщают Управление ГИБДД и комитет по развитию транспортной инфраструктуры, в связи с увеличением потока транспорта в «Экспофорум» будет затруднено движение по Пулковскому и Петербургскому шоссе, по Московскому и Витебскому проспектам. Также могут быть затруднения в центре города.

Помимо этого с 5 по 9 июня будут введены ограничения для движения и парковки около основной площадки ПМЭФ – КВЦ «Экспофорум» на Петербургском шоссе, 64, корпус 1, и центра аккредитации №1 – ПЦИЗ «Юлмарт» на Пулковском шоссе, 43, корпус 2, а также на некоторых парковках, у гостиниц и других объектов, задействованных для проведения форума.

Парковки, на которых вводятся ограничения:



 

  • у аэропорта Пулково;
  • у гипермаркетов «Лента» и «Масштаб»;
  • у ТРЦ «Лето»;
  • у гипермаркета «X5 Retail Group»;
  • у торгового комплекса «Касторама»;
  • у Переведенской улицы.

 

Выделенные остановки для шаттлов персонала и волонтеров ПМЭФ:

 

  • станция метро «Проспект Ветеранов» (Дачный проспект, 19);
  • Демонстрационный проезд, 214.

 

Объекты, куда будут прибывать участники форума:

 

  • аэропорт Пулково;
  • центр деловой авиации «Авиа Групп Норд» (аэропорт Пулково-2);
  • центр бизнес-авиации «Пулково-3»;
  • Московский вокзал;
  • Финляндский вокзал.

 

Гостиницы, рекомендованные для проживания участников, около которых также будут ограничены движение и парковка:

 

  • Four Seasons (Вознесенский проспект, 1);
  • So Sofitel Saint Petersburg (Вознесенский проспект, 6);
  • Tsar Palace Luxury & SPA Hotel (Пушкин, Софийский бульвар, 32);
  • «Англетер» (Малая Морская, 24/Большая Морская, 39);
  • «Астория» (Малая Морская, 24/Большая Морская, 39);
  • «Гранд Отель Европа» (Михайловская улица, 1/7);
  • «Гранд Отель Эмеральд» (Суворовский проспект, 18);
  • «Кемпински Мойка 22» (набережная реки Мойки, 22);
  • «Коринтия Санкт-Петербург Отель» (Невский проспект, 57);
  • «Лотте Санкт-Петербург» (переулок Антоненко, 2);
  • «Петро Палас» (Малая Морская улица, 14);
  • Hilton Expoforum (Петербургское шоссе, 64);
  • «Амбассадор» (проспект Римского-Корсакова, 5-7);
  • «Астон» (Владимирский проспект, 5);
  • «Гельвеция» (улица Марата, 11);
  • «Краун Плаза Аэропорт» (Стартовая улица, 6);
  • «Отель Индиго Cанкт-Петербург – Чайковского» (улица Чайковского, 17);
  • «Парк Инн Невский» (Гончарная улица, 4а);
  • «Парк Инн Пулковская» (площадь Победы, 1);
  • «Рэдиссон Соня Отель» (Литейный проспект, 5/19);
  • «Сокос Отель Олимпия Гарден» (Батайский переулок, 3а);
  • «Холидей Инн Экспресс Санкт-Петербург – Садовая» (Садовая улица, 62);
  • Hampton by Hilton Expoforum (Петербургское шоссе, 64);
  • Meininger Hotel St. Petersburg (Садовая улица, 62);
  • Vox Hotel (Лиговский проспект, 29, литера А);
  • «Аглая Кортъярд» (Разъезжая улица, 38);
  • Арт-отель «Форт Колесник» (Пушкин, Кузьминское шоссе, 66);
  • «Невский Астер» (Большая Конюшенная улица, 25);
  • «Невский Берег» (Невский проспект, 93);
  • «Невский Бриз» (Галерная улица, 12);
  • «Невский Гранд» (Большая Конюшенная улица, 10);
  • Резиденция Дашковой (Галерная улица, 15);
  • «Харбор Клуб Отель» (9-я Советская улица, 3).

 

У гостиницы «Астория» уже 3 июня отгородили дорожный «карман» для парковки красным шатром. В PR-отделе гостиницы «Фонтанке» пояснили, что это было сделано «по запросу гостей» в рамках подготовки к форуму.

Также из-за ПМЭФ до 9 июня изменилась схема движения автобусов в аэропорту Пулково. Для маршрутов № 39 и 39Э перенесли место посадки и высадки пассажиров, а автобусы №13 и №13А в этот период не будут заезжать в Пулково-2.

«Фонтанка» также подсчитала, во сколько участникам форума обойдется их желание роскоши.

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