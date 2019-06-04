ПМЭФ-2019 почти на неделю ограничит движение и парковку в Петербурге

На время подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума-2019 с 5 по 9 июня в городе на Неве введут ряд ограничений движения. Кроме того, на некоторых улицах запретят парковку.

Как сообщают Управление ГИБДД и комитет по развитию транспортной инфраструктуры, в связи с увеличением потока транспорта в «Экспофорум» будет затруднено движение по Пулковскому и Петербургскому шоссе, по Московскому и Витебскому проспектам. Также могут быть затруднения в центре города.

Помимо этого с 5 по 9 июня будут введены ограничения для движения и парковки около основной площадки ПМЭФ – КВЦ «Экспофорум» на Петербургском шоссе, 64, корпус 1, и центра аккредитации №1 – ПЦИЗ «Юлмарт» на Пулковском шоссе, 43, корпус 2, а также на некоторых парковках, у гостиниц и других объектов, задействованных для проведения форума.

Парковки, на которых вводятся ограничения:







у аэропорта Пулково;

у гипермаркетов «Лента» и «Масштаб»;

у ТРЦ «Лето»;

у гипермаркета «X5 Retail Group»;

у торгового комплекса «Касторама»;

у Переведенской улицы.

Выделенные остановки для шаттлов персонала и волонтеров ПМЭФ:

станция метро «Проспект Ветеранов» (Дачный проспект, 19);

Демонстрационный проезд, 214.

Объекты, куда будут прибывать участники форума:

аэропорт Пулково;

центр деловой авиации «Авиа Групп Норд» (аэропорт Пулково-2);

центр бизнес-авиации «Пулково-3»;

Московский вокзал;

Финляндский вокзал.

Гостиницы, рекомендованные для проживания участников, около которых также будут ограничены движение и парковка:

Four Seasons (Вознесенский проспект, 1);

So Sofitel Saint Petersburg (Вознесенский проспект, 6);

Tsar Palace Luxury & SPA Hotel (Пушкин, Софийский бульвар, 32);

«Англетер» (Малая Морская, 24/Большая Морская, 39);

«Астория» (Малая Морская, 24/Большая Морская, 39);

«Гранд Отель Европа» (Михайловская улица, 1/7);

«Гранд Отель Эмеральд» (Суворовский проспект, 18);

«Кемпински Мойка 22» (набережная реки Мойки, 22);

«Коринтия Санкт-Петербург Отель» (Невский проспект, 57);

«Лотте Санкт-Петербург» (переулок Антоненко, 2);

«Петро Палас» (Малая Морская улица, 14);

Hilton Expoforum (Петербургское шоссе, 64);

«Амбассадор» (проспект Римского-Корсакова, 5-7);

«Астон» (Владимирский проспект, 5);

«Гельвеция» (улица Марата, 11);

«Краун Плаза Аэропорт» (Стартовая улица, 6);

«Отель Индиго Cанкт-Петербург – Чайковского» (улица Чайковского, 17);

«Парк Инн Невский» (Гончарная улица, 4а);

«Парк Инн Пулковская» (площадь Победы, 1);

«Рэдиссон Соня Отель» (Литейный проспект, 5/19);

«Сокос Отель Олимпия Гарден» (Батайский переулок, 3а);

«Холидей Инн Экспресс Санкт-Петербург – Садовая» (Садовая улица, 62);

Hampton by Hilton Expoforum (Петербургское шоссе, 64);

Meininger Hotel St. Petersburg (Садовая улица, 62);

Vox Hotel (Лиговский проспект, 29, литера А);

«Аглая Кортъярд» (Разъезжая улица, 38);

Арт-отель «Форт Колесник» (Пушкин, Кузьминское шоссе, 66);

«Невский Астер» (Большая Конюшенная улица, 25);

«Невский Берег» (Невский проспект, 93);

«Невский Бриз» (Галерная улица, 12);

«Невский Гранд» (Большая Конюшенная улица, 10);

Резиденция Дашковой (Галерная улица, 15);

«Харбор Клуб Отель» (9-я Советская улица, 3).

У гостиницы «Астория» уже 3 июня отгородили дорожный «карман» для парковки красным шатром. В PR-отделе гостиницы «Фонтанке» пояснили, что это было сделано «по запросу гостей» в рамках подготовки к форуму.

Также из-за ПМЭФ до 9 июня изменилась схема движения автобусов в аэропорту Пулково. Для маршрутов № 39 и 39Э перенесли место посадки и высадки пассажиров, а автобусы №13 и №13А в этот период не будут заезжать в Пулково-2.

«Фонтанка» также подсчитала, во сколько участникам форума обойдется их желание роскоши.