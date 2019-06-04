Ледокол с деталями Rolls-Roys за миллиард для Смольного построит ЦКБ «Нептун»

АОЛ «Центральное конструкторское бюро «Нептун» стало победителем конкурса комитета по природопользованию на строительство буксира ледокольного класса для обеспечения экологической безопасности акватории Санкт-Петербурга. Ранее оно же получило право разработать проект.

Протокол подведения итогов конкурса опубликован на сайте госзакупок 4 июня. Конкуренцию «Нептуну» составляло АО «Средненевский судостроительный завод». В итоге ценовое предложение победителя оказалось чуть лучше — 1,117 млрд рублей против 1,119 млрд. 100-процентным собственником «ЦКБ Нептун» является АО «Корпорация Оборонтех». Ранее именно «Нептун» получил контракт на 50 млн на разработку проекта буксира.

Закупка на строительство была размещена в конце апреля. Буксир предполагается использовать в чрезвычайных ситуациях – на подтопленных вследствие зажорных наводнений на Неве территориях, при разливе нефтепродуктов в акватории реки, в том числе в зимний межнавигационный период, тушении пожаров и буксировке судов. Также на опасных ледовых образованиях у мест забора воды из Невы для городских нужд и на навигационных авариях и опасных ситуациях в осенне-зимний период. Внимание привлекают люксовые бренды в техзадании: винто-рулевые колонки требуются фирмы Rolls-Royсe. Срок исполнения контракта – не позднее 1 декабря 2021 года.





