Волонтеры начали собирать подписи за кандидата в губернаторы Александра Беглова. Ему нужно собрать 76 тысяч автографов

У станций метро и в торговых центрах начали появляться точки сбора подписей за кандидата и одновременно врио губернатора Александра Беглова. Одну из них корреспондент "Фонтанки" заметил 4 июня в торговом центре "Гостиный двор".

Девушки за стойкой назвались студентками-волонтерками – поддержать Беглова им якобы предложили в вузе. Ажиотажа у стойки корреспондент "Фонтанки" не заметил.

Студентки также предлагают жителям цветные брошюры с биографией Александра Беглова, на них указано, что печать была сделана за счет его выборного фонда, тираж составил 400 тысяч экземпляров.

Ранее "Фонтанка" писала, что Александру Беглову для регистрации нужно пройти не только муниципальный фильтр (155 подписей муниципальных депутатов), но и собрать 76 тысяч подписей граждан. По утверждению учителей нескольких школ, а также пользователей соцсетей, им якобы руководители настоятельно советовали поставить свою подпись, так как "Александр Беглов повысил зарплату классным руководителям".





