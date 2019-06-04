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04.06.2019 17:14
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Видео нападения косовской полиции на российского сотрудника ООН попало в Сеть

Косовское телевидение в своем эфире показало момент ареста российского работника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которому потребовалась помощь врачей после общения с полицейскими самопровозглашенной балканской республики.

На видео показано, как машина с символикой ООН стоит посередине дороги, которая предположительно ведет в северные районы Косово, населенные преимущественно этническими сербами. На дороге также лежат поваленные деревья, которые преграждают путь. Кадры демонстрируют, что Краснощекова выводят из машины и бьют о борт. После этого россиянина задерживают и уводят. Первым видео показал местный телеканал Tv most, а затем 4 июня его распространили информационные агентства.

Ролик не дает представления о произошедшем диалоге. По версии косовской стороны, работник ООН мешал работе полиции. В организации «Фонтанку» заверили, что в непризнанной республике Краснощеков выполнял  свои обязанности.



Примерный диалог полиции и россиянина описал посол РФ в Сербии Александр Чепурин, который пообщался с Краснощековым в больнице. «До зубов вооруженные приштинские "полицейские" избили немолодого, интеллигентного сотрудника ООН. Его спрашивают: "Вы кто?" Он отвечает: "Я сотрудник миссии ООН в Косово". Спрашивают трижды, как святого Петра. Трижды отвечает. Берут документы. Куда-то звонят. Получают приказ. Начинают бить ооновца лицом по железному капоту и прикладом по лицу. Это уже не варварство, а чистый садизм», – рассказал посол.

Прошедший 27 мая рейд косовской полиции в северных районах, где проживают этнические сербы, привел к мобилизации в армии Сербии. В ходе «операции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью», как это назвали в Приштине, был арестован и 63-летний россиянин Михаил Краснощеков. Косовский президент заявил, что россиянин якобы мешал  полицейским. МИД РФ вступился за соотечественника, а официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила  косоваров в «очередной провокации» при «многолетнем потакании со стороны ЕС и США». Позже в ООН рассказали, что после общения с правоохранительными органами непризнанной республики Краснощеков попал в больницу. Чуть позже его освободили, что «Фонтанке» подтвердили в миссии ООН. На следующий день прокурор непризнанной балканской республики Шчикири Сила потребовал лишить дипломатического иммунитета Краснощекова. Россиянина обвиняют в «препятствовании работе должностного лица при исполнении служебных обязанностей», а также «участии в группе, совершающей уголовное преступление и хулиганство».

Михаил Краснощеков числится политическим офицером в ООН. В организации он проработал более 10 лет, специализируясь на «постконфликтном управлении и поддержании мира». В последнее время он работал в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. В непризнанной республике в его обязанности входил мониторинг и анализ событий в политической, социальной и экономической областях. Кроме того, Краснощеков поддерживал контакты с другими международными организациями, например ЮНЕСКО.

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