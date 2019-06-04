Медведев и Си Цзиньпин до ПМЭФ обсудят торгово-экономическое сотрудничество

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу 6 июня в Москве, во время которой обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства 4 июня.

"В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие в энергетике, промышленности, высоких технологиях, агропромышленном комплексе, туризме, на транспорте и в других областях", – говорится в сообщении.

Си Цзиньпин с 5 июня будет находиться в России с государственным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Также лидер КНР будет почетным гостем Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 6 по 8 июня.





