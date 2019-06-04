Владимир Путин сможет круглосуточно следить за страной через систему спутников «Государево око»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что президент России Владимир Путин будет иметь доступ к системе космического мониторинга «Государево око».

«Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени», – цитирует Рогозина 4 июня «Новая газета». Чиновник добавил, что доступ к системе также должен иметь кабинет министров. Рогозин назвал ее «хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства».

О проекте системы спутников дистанционного зондирования под звучным названием «Государево око» стало известно в январе 2019 года. Рогозин тогда заявил, что это поможет наблюдать за природными ресурсами, техногенными процессами и изменениями инфраструктуры. Одна из задач проекта — развитие территорий и экономики России.





