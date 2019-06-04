В Невском районе Санкт-Петербурга появилось новое граффити от арт-группы «Явь»

фото предоставлено ГК «ЦДС»

Граффити, посвященные теме детства, украсили жилой комплекс Группы ЦДС в Невском районе Санкт-Петербурга. Рисунки посвящены Дню защиты детей.

ЦДС совместно с петербургскими художниками из арт-группы «Явь» разработала красочные эскизы, которые были нанесены на жилой комплекс в Невском районе Петербурга в преддверии Дня защиты детей.

Жилой дом на Караваевской улице, 28, построенный Группой ЦДС в 2010 году, украсили рисунки, посвященные истории района Рыбацкое и теме детства. Для граффити выбраны добрые и понятные всем сюжеты, которые позволили сделать двор дома интересным и узнаваемым пространством.

Попробовать свои силы в качестве уличного живописца могли все желающие, дети и взрослые. Художники из арт-группы «Явь» предоставляли необходимые материалы, средства защиты и провели обучение.

«Подобные арт-проекты несут в себе не только эстетическую, но и образовательную ценность, – отмечает генеральный директор управляющей компании ЦДС «Острова» Лилия Петрова. – Современные средства визуализации позволяют сделать территорию наших жилых комплексов уникальным пространством для отдыха и развития. Наш опыт показывает, что жители положительно реагируют на появление таких арт-объектов и с удовольствием участвуют в их создании».

Справка о Группе ЦДС