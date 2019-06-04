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Особое мнение / Денис Лебедев

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Денис Лебедев
04.06.2019 16:50
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51 млрд рублей за день. Слухи и Миллер — двигатели торговли

Рутинное совещание главы «Газпрома» Алексея Миллера о подготовке к отопительному сезону 4 июня в медиапространстве ждали с замиранием сердца даже далекие от мира газовой теплоэнергетики люди. Сенсации не случилось, но на слухах кому-то удалось неплохо заработать.

«Миллер уходит из "Газпрома"». «Будет баллотироваться в губернаторы Петербурга». «Вместо него — Дюков. Уже все подписано». «Телеграмы» били точно в цель. Все бросились созваниваться и делать перепосты: «Слышал? Видел? Что скажешь? Правда?»

Крепкие нервы обычно привыкших к громким «уткам» журналистов немного подрагивали. Масла в огонь добавляло и то, что, стоило позвонить любому хоть как-то причастному к этому вопросу источнику, он тут же огорошивал: «Да, слышал. Все говорят. Инфа 100%, но это не точно». Об этом уверенно говорил бизнес, осторожничали чиновники и снисходительно делились лоббисты. Те, кто понимал реальное положение дел и робко пытался убеждать в обратном, записывался в список «что-то знающих, но скрывающих».

Как водится, проследить начало слуха, куда упал камень, начавший широчайшие круги пересудов, было нетрудно — известный телеграмм-канал для фондовых инвесторов с 39 тысячами подписчиков. Подхватили еще несколько. Это про то, что во вторник на совещании в Петербурге Алексей Миллер объявит об уходе. А то, что его прочат в кандидаты на губернаторское кресло, — было гораздо раньше и мало кем из специалистов именно по предвыборным интригам воспринималось всерьез в последние пару недель. Зато придавало убедительности первой части слуха: мол, что-то такое говорилось уже.

Да, слух «Миллер – губернатор» оживлял довольно бедную на настоящие интриги политическую атмосферу нашего города. И идея о двух кандидатах от партии власти действительно когда-то обсуждалась, и, да, от «Единой России» пока так и не было заявлено кандидата. Но это все не так важно. Реалии таковы, что к тому моменту, как в воду информационного поля упал этот конкретный камень, люди, понимающие, что происходит с выборами губернатора, уже не отнеслись к нему серьезно.

Куда большее значение имела первая часть истории: «Миллер уходит». Сопоставив время публикации с данными котировок акций «Газпрома» на бирже, нетрудно даже оценить ее в рублях. 

С утра 3 июня акции стоили 214 рублей, к 11 часам — уже 228. Именно тогда в айфончиках десятков тысяч интересующихся фондовым рынком граждан и дзынькнуло: «Миллер – всё». И понеслось. 

Если с 10 до 11 утра объем торгов по обыкновенным акциям «Газпрома» был обычным — около 1,8 млрд рублей за час, то после скандальной публикации люди, похоже, просто орали на своих брокеров: Shut up and take my money! – 8,3 млрд рублей в час. А с 12 до 13, когда слушок разошелся уже по всем хоть сколько-нибудь причастным каналам, торги превратились в настоящую лавину желающих набрать себе побольше «Газпрома» инвесторов — 12,3 млрд рублей. Благо теперь существует множество инструментов, позволяющих покупать акции прямо в телефоне. Покупать после 12:00 предлагалось уже по 241 рублю за акцию. 

Ну а дальше классика: началась коррекция. Те, кто брал перед слухом, фиксировал прибыль в 11,5%. Котировки пошли вниз, до 233 рублей в первый же час после окончания паники, а сегодня в обед – уже 225. На графике четко видно: заработать удалось только тем, кто купил до скандальной публикации в телеграм-канале. С начала торгов объем — чуть больше 6 млрд рублей. Это очень много даже для такой ликвидной бумаги. А дальнейшая паника поставила рекорд дневного оборота — 51 млрд рублей. 

Когда в середине мая акции резко выросли в цене на данных об объеме дивидендов (это, в отличие от вчерашних фейковых новостей, было реальным поводом для роста котировок), инвесторы наторговали за день на 33 миллиарда. До этого рекорд за два года был 13 млрд рублей. 

Специализированные СМИ уже тщательно проанализировали произошедшие вчера события на бирже. Уже спрогнозировали, как дальше будет расти «Газпром», какой будет дивидендная политика, что монополисту делать с акциями «дочек» и какой доходности можно будет ждать от инвестиций в его бумаги. Это становится интересно все большему числу граждан нашей страны, вооруженных айфонами с приложениями для торговли акциями. Как деловому журналисту мне это нравится — после многолетней апатии новости компаний снова становятся интересными. И снова на что-то влияют. 

Но вспоминается совсем недавняя инициатива наших законодателей — наказания за фейковые новости. Ведь 3 июня как раз это и произошло: кто-то запустил «утку», на которую купились десятки тысяч ни в чем не повинных людей. И совершили поступки, возможно, больно ударившие по их семейным бюджетам. По идее, если хорошенько поискать, можно было бы найти виновного и покарать по всей строгости.

Хотя, если вдуматься, никто особо не пострадал. Ну что плохого в том, что из кубышек и закромов наши граждане (а может, и не только наши) достали 51 млрд рублей и вложили их в акции госкомпании? Риск дефолта по ним ведь минимальный. А если они упадут, то не так, чтобы без штанов остаться. 

Да, те, кто вложил за первые два часа торгов 6 млрд рублей, смог закрыть свои позиции к часу дня, заработав как минимум 600 млн рублей. Но ведь эти кто-то — это ведь тоже наши люди. И торговали они легально и теперь заплатят с прибыли налоги. Кто-то назовет их жуликами, а кто-то — рисковыми инвесторами. Ведь слух мог и не спровоцировать панику. Ведь могли и просчитаться. В реалиях нашей страны – получилось, значит, молодцы. Хотя было бы здорово, если бы у нас существовал реальный механизм регулирования таких вот медиадиверсий. Но если не будет — тоже не так страшно.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

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