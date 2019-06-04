Претендующий на пост британского премьера Борис Джонсон отказался от встречи с Дональдом Трампом

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который считается фаворитом на выборах нового главы консерваторов, отклонил предложение американского президента провести переговоры во время его визита в королевство.

«Президент США Дональд Трамп провел во вторник 20-минутный телефонный звонок с Джонсоном, но он отказался от личной встречи из-за предварительной договоренности», – сообщает 4 июня агентство Reuters со ссылкой на обозревателя телеканала ITV Роберта Пестона.

Сам Борис Джонсон признался, что во время, предложенное американской стороной, он проводит переговоры с другими кандидатами на должность главы Консервативной партии. При этом он заверил, что общение по телефону с Трампом прошло в дружеской атмосфере.

Ранее американский президент выразил одобрение деятельности Джонсона, заявив, что тот будет «очень хорошо работать» в качестве следующего премьер-министра.

Официальный визит Дональда и Мелании Трамп в Великобританию продлится с 3 по 6 июня. Он приурочен к памятным мероприятиям в честь высадки союзных войск в Нормандии. Трампа в Лондоне встречали масштабными акциями протеста. Президент не собирается проводить переговоры с Терезой Мэй, которая уходит в отставку 6 июня. В прошлом году он также посещал королевство с рабочим визитом.





