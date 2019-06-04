ГИБДД: в массовой аварии на «Сортавале» никто не пострадал

В Госавтоинспекции уточнили информацию по пострадавшим в столкновении легковушки и грузовиков на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Движение там уже восстановили.

Напомним, авария произошла 4 июня около половины второго часа дня на 5-м километре автодороги А-121 «Сортавала». Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком дорожников, а следом в легковушку въехал грузовой эвакуатор, буксировавший пустой газовоз.

Первоначально сообщалось об одном пострадавшем, однако в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что пострадавших в аварии нет.

Из-за ДТП трасса оказалась перегорожена, и движение осуществлялось по обочине. В 15:10 движение было восстановлено и сейчас осуществляется в штатном режиме по двум полосам: поврежденные машины оттащили на обочину, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».







На месте работают сотрудники ГИБДД и представители подрядчика, который обслуживает трассу. Причины аварии устанавливает полиция.