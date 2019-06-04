BadComedian: Кроме Youtube есть миллион вариантов, от "Одноклассников" до PornHub

Видеоблогер BadComedian (настоящее имя - Евгений Баженов) готовится к закрытию своего канала на Youtube из-за судебного иска.

BadComedian/кадр из видео/вДудь/YouTube

Кинокомпания Kinodanz требует у Евгения Баженова миллион рублей за нарушение авторских прав — делая критический разбор фильма «За гранью реальности» блогер, якобы, позволил себе слишком много видеоцитат. Евгений Баженов рассказал "Фонтанке" ,что уверен – не пропадет, даже если канал закроют, останется верная аудитория и множество других вариантов размещения контента. Вплоть до PornHub.

- Тина Канделаки заявила, что готова заступиться за BadComedian и «покрыть все возможные издержки» и «с удовольствием готова приобрести канал». Что вы ответите госпоже Канделаки на ее щедрое предложение?







- Это так не работает. Даже если бы канал продавался, Youtube-канал ничего не может сделать против суда. Судебное решение об удалении ролика приводит к удалению ролика. А есть еще один фильм, снятый Kinodanz, на который я также сделал обзор («Танцы насмерть» – прим. ред.), и по этому поводу они тоже подают в суд. Им останется выиграть еще один суд — и мой канал будет удален с Youtube. Покупай его или не покупай — это делу не поможет.

- Когда может быть вынесено решение?

– Четыре заседания суда уже было, пятое назначено на конец июня. Я не знаю, сколько это еще будет тянуться. Как я понимаю, они рассчитывают трепать нервы, тянуть время и деньги.

- Тянуть деньги — это исковые требования или судебные издержки?

– Судебные издержки. Надо постоянно платить адвокату. Их расчет изначально и был, как сказал мне их представитель, попить кровушки. Это им, в принципе, пока удается. Но я думаю, скоро я попривыкну и все будет в порядке.

- В какую сумму вам уже обошлась эта история?

– Я разглашать это не буду, но достаточно денег.

- Миллион рублей, кажется, не такие большие деньги для популярного видеоблогера. Не проще откупиться от них? Да и если вы объявите краудфандинг, то ваши поклонники наверняка набросают столько, что этот Kinodanz можно будет купить целиком.

– Вопрос-то в том, а с чего они позволяют себе так делать? Что значит «откупиться»? Они не должны вводить цензуру. Допустим, мы откупимся от них. Потом придет кто-то покрупнее и побогаче. Это не вопрос денег. Они пытаются ввести цензуру.

- То есть, ваше дело могут в дальнейшем использовать против остальных блогеров и критиков?

– Я думаю, так и планировалось изначально.

- Какие прогнозы дает ваш адвокат?

– Непонятно. Сложно что-то говорить, потому что не было таких прецедентов.

- Вы действительно рассматриваете варианты своих дальнейших действий на случай, если канал будет закрыт?

– Всегда надо продумывать разные варианты действий на разные случаи. Есть альтернативные варианты распространения контента: другие платформы, использование VPN, разные способы загрузки видео. Времена неспокойные. Это давно проглядывалось, поэтому всегда надо быть начеку.

- А какие могут быль альтернативные платформы?

– У нас кто-то из блогеров на PornHub заливал свои обзоры. Если все будет настолько плохо с отечественными средствами распространения, то почему нет. Есть миллион вариантов, надо по ситуации смотреть.

- Телеграм рассматриваете как возможное место миграции, он все равно официально заблокирован?

– Я думал про видеоресурсы: Vimeo, «Одноклассники», просто файлы рассылать на e-mail людям. Пока это только предположения, ни один из вариантов не рассматривается на 100%. Но, если нас прикроют, то надо будет разработать иной вид подачи материала, вот и все.

- Есть мнение, что блогерам с большой аудиторией и серьезным медийным весом имеет смысл разрабатывать собственные платформы, чтобы не зависеть от превратностей площадки.

– Как вариант. У меня есть сайт, там например.

- У этого варианта есть минусы? Денежные вложения в развитие сайта, защита от взлома?

– Да нет. Мне просто Youtube нравится. Я хорошо отношусь к этой платформе и сам провожу там большое количество времени. Если будут дальше удалять и другие каналы, то в целом контент русскоязычного Youtube окажется под угрозой. Ладно я — а если какие-нибудь другие обзоры фильмов, игр и новостей захотят прикрыть, или порезать кого-нибудь, это печально будет. Это история не про «посмотрите, как на меня, маленького, беззащитного напало государство». Здесь вопрос глобальнее. Они хотят создать прецедент, чтобы можно было блокировать остальных.

- Потеря выплат Youtube за просмотры станет существенным ударом по вашей финансовой независимости?

– Существенным, ну и что. Но я не настолько связан ими. У меня донаты (пожертвования – прим.ред.) есть. Я потеряю в деньгах, но свое дело я продолжу делать.

- Разные ресурсы время от времени пытаются считать ваши деньги. Сходятся на том, что BadComedian может зарабатывать до 4 млн в год. Я понимаю, что точную цифру вы не захотите назвать, но они хотя бы примерно угадали?

– Я по деньгам информацию не разглашаю. Но у меня сейчас нет никакой рекламы. Но, если я начну делать работать с рекламой, я смогу отказаться и от донатов, и от выплат за просмотры Youtube. Такой вариант тоже возможен, если придется уйти с Youtube. Но, я думаю, мы вывезем на донатах. Под каждым роликом у меня есть отчет, сколько людей задонатило.

- Вы занимаетесь не только видео, но и стендапом, и ваши туры имели успех. Возможно, сейчас подходящий вариант, чтобы повторить этот опыт?

– Я рассматривал и такой вариант как средство зарабатывания денег в том числе и на канал, если он перестанет приносить доход. Но пока мы ждем, что же ответит министерство культуры.

- Вы чувствуете себя личным врагом Мединского?

– Я не считаю себя чьим-то личным врагом. Я не думаю, что Мединский лично вообще в курсе того, какие фильмы снимает Kinodanz. Я поэтому и удивляюсь: какая-то мелкая контора, которая нашла теплое местечко и потихоньку получала финансирование Минкульта. Вряд ли Мединский лично следит за всеми фильмами, которые выходят при поддержке его министерства. Тем не менее, в каждом обзоре я поднимаю вопрос: а почему финансируется именно это? Сейчас этот вопрос прозвучал еще громче, и я надеюсь, что Минкульт или Мединский ответят на него. Потому что Kinodanz — удивительная контора, а «За гранью реальности» – удивительный фильм.

- При этом вы следите за выступлениями Владимира Мединского и даже цитируете их в своих видео. Из этих цитат складывается ощущение, что он, в целом, в курсе того, что вы делаете и ему это не очень нравится.

– Да, я тоже так думаю. Но столкновение с этим ведомством у меня было только один раз, когда министерство культуры помогло прикрыть их же спонсирование фильмов Максима Воронкова. Тогда Мединский в Твиттере распорядился разобраться. Разобрались — и больше фильмы этого человека не спонсировали. Тогда выяснилось, что деньги давали не при Мединском, а при предыдущем министре культуры.

- Во время вашей встречи с представителями Kinodanz были угрозы в ваш адрес?

– Нет. Они просто заявили, что это крупная и влиятельная кинокомпания: «За нами влиятельные люди и за нами министерство культуры». Был намек на то, что они очень успешные, могущественные и влиятельные.

- Но у вас не сложилось впечатление, что это правда?

– Если министерство культуры раз за разом дает деньги, скорее всего, есть что-то. Напротив, у меня сложилось впечатление, что какие-то влиятельные люди из министерства культуры за ними стоят, это подтверждается их фильмами и вложением денег в создание студии. У меня, например, нет 950 миллионов на студию, а они могут себе позволить и студии, и съемки дорогущих фильмов.

- Судебные заседания, очевидно, отвлекают вас от очередного обзора. Что за фильм на очереди?

– Я немного поинтригую: делаю обзор на фильм, ради которого подвинули в прокате другой западный фильм.

- Это не мультфильм?

– Мультфильм я тоже посмотрел. «Гурвинек». Отвратительный.

- Вы часто делаете обзоры на зарубежные фильмы, которые снимают о российских и советских реалиях. «Чернобыль» будете разбирать?

– Я его еще не смотрел. Но я побаиваюсь сериалов, потому что они долгие. Я не выдерживаю.

- «Игру престолов» поэтому не анализируете?

– Я ни одной серии не смотрел.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»