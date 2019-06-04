Жена Семака рассказала об их разводе. И грядущей новой свадьбе

Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, объявила в своем инстаграме о помолвке со своим прежним супругом. В комментариях женщина призналась, что ранее они разводились, но не стали афишировать это.

«У меня новые отношения. Принципиально новые. Закончились несвойственные мне с ноября прошлого года одиночные путешествия, душевные метания, поиск истины в удушающей пустоте...» – написала Анна в инстаграме.

Сергей Семак сделал ей предложение в самолете во время перелета из Петербурга в Милан, где пара решила провести отпуск. Главный тренер «Зенита» сделал это по громкой связи.

«Несмотря на то что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?» – приводит Анна слова мужа.







скриншот//annas_secret_garden/instagram.com

«Самолёт загудел от аплодисментов, свиста и криков «Поздравляем!», Сергей присел передо мной на колено с темно-синей коробочкой... Я растерялась, совершенно забыла, что в таких случаях принято отвечать... За этим для кого-то бессмысленным действием («Вы ведь давно женаты!») скрывается понятная только нам и самым близким людям история... «Совсем другие мы» приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться», – подчеркнула Анна.

скриншот//annas_secret_garden/instagram.com

В комментариях один из подписчиков спросил: «Вы разве разводились?», на что женщина ответила: «Ага». «А когда вы успели развестись?» – спросил другой пользователь. «Простите, что никому не сообщили», – ответила Анна Семак.