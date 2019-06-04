В Екатеринбурге новое обострение: в сквер снова стянули полицию и ОМОН

В сквер у Театра драмы в Екатеринбурге стянули несколько машин ОМОНа и полиции. Поводом стало обращение о проведении новой акции протеста.

Как пишет 4 июня E1.RU, юрист Иван Волков подал уведомление о проведении пикета в сквере. Но министерство общественной безопасности региона его запретило, сославшись на нарушения при подаче уведомления на проведение публичного мероприятия. А самого Волкова сотрудники полиции встретили на выходе из суда. Одновременно в центре города началось усиление мер безопасности.

Решение построить на деньги двух уральских миллиардеров-промышленников храм святой великомученицы Екатерины в столице Урала (не на историческом месте) вызвало острый конфликт в городе. За несколько дней уличного протеста было задержано около 100 человек, почти каждый третий оказался под административным арестом. Позже в поддержку защитников сквера выступили Сергей Шнуров, Иван Ургант, Монеточка, рэпер Оксимирон. За стройку высказались лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, хоккеист Павел Дацюк, рок-музыкант Вячеслав Бутусов.

Президент Владимир Путин в разгар противостояния предложил решить судьбу стройки с учетом общественного мнения. ВЦИОМ посчитал, что против храма выступают только 18% жителей, но три четверти точно против храма в сквере. 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что горожанам предложат на рассмотрение площадки в других частях мегаполиса.





