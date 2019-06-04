«Яндекс» прокомментировал требование ФСБ. Компания нарушать закон не собирается

Требования закона о предоставлении информации для декодирования сообщений не касаются передачи ключей, необходимых для расшифровки всего трафика. Так в пресс-службе «Яндекса» прокомментировали информацию в прессе о том, что ФСБ хочет получить ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска».

Ранее в СМИ появилась информация, что спецслужбы потребовали ключи еще несколько месяцев назад, но «Яндекс» так и не предоставил их.

В пресс-службе крупнейшего в РФ поисковика заявили: закон, в рамках которого поступил запрос чекистов, применяется не только к «Яндексу», но и ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории России, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети.

«Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», — цитирует ответ пресс-службы днем 4 июня РБК.







Речь идет о законе Яровой. По нему входящие в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) ресурсы (в том числе «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск») в случае поступившего запроса из Федеральной службы безопасности должны передать спецслужбе «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет».

Ранее за отказ передать ключи шифрования был по суду заблокирован мессенджер Telegram.

Утром 4 июня сервис знакомств Tinder подтвердил, что предоставил Роскомнадзору данные о компании для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Однако в компании утверждают, что попадание в реестр не означает передачу данных о российских пользователях спецслужбам.