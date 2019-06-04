Аршавины мириться не будут. В суде экс-футболиста «Зенита» ожидает встреча бывших

Почти двухмесячная пауза для возможного примирения бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина с женой Алисой не привела к миру. Бракоразводный процесс стартует в конце месяца.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, первое заседание по разводу Аршавиных назначено на 24 июня. Пока процессом занимаются адвокаты, сегодня, 4 июня, в кабинетах Красносельского суда Аршавиных не видели.

На первом заседании ждут не только действующую супругу футболиста, но и бывшую. Юлия Барановская получает алименты на троих детей. Ранее суд назначил Аршавину временные выплаты на общего ребенка с Алисой – по 340 тысяч рублей в месяц. Пока ещё действующая супруга, как пишет светская пресса, рассчитывает на сумму покрупнее: пару миллионов в качестве алиментов на общего ребенка и столько же на содержание самой себя.

Алиса стала первой официальной женой Андрея Аршавина в 2016 году, в 2017-м у пары родилась дочь. Для Аршавиной это второй брак, от первого у нее остались двое детей. У спортсмена также есть ещё трое детей от бывшей гражданской жены Юлии Барановской. Футболист отдаёт половину зарплаты на их содержание.





