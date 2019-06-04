Гражданин России в Осло напал на человека с ножом и кричал «Аллаху акбар!»

Полиция Норвегии утром 4 июня провела спецоперацию в районе Грюнерлокка, в результате которой был задержан 30-летний гражданин России.

«Это очень серьезный случай [проявления] насилия <...> Мы понимаем, что это может создать чувство незащищенности [у населения], но полиция не считает, что произошедшее связано с терроризмом», – сообщает 4 июня телеканал NRK со ссылкой на полицию королевства.

По версии следствия, россиянин с ножом напал на гражданина Филиппин. Очевидцы говорят, что он вел себя неадекватно и разгуливал босым по улице с оружием в руке. Во время задержания он кричал «Аллаху акбар!» и «Я ищу защиты бога от сатаны!».

Для того чтобы остановить мужчину, полиция применила электропистолеты.

Россиянин подозревается в покушении на убийство.





