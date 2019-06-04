Суд отменил утвержденный КГИОП проект реконструкции Русского музея

Куйбышевский районный суд 4 июня признал незаконным распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны Русского музея, а также согласовательный штамп комитета на проектной документации по реконструкции Михайловского дворца.

Резолютивную часть решения 4 июня провозгласила судья Ирина Воробьева. «Обязать КГИОП отменить указанные акты», – указала она. Мотивировочная часть решения будет объявлена позже.

Ранее во время заседания истцы подчеркнули, что реализация проекта, по их мнению, нарушит "целостность, уникальность и подлинность объекта культурного наследия". Историко-культурное исследование, которое легло в основу утвержденного в КГИОП предмета охраны Русского музея, "обладает рядом особенностей, которыми не может обладать такой документ". В частности, оно недостаточно объемно (содержит всего 13 страниц), не отражает достаточного количества библиографических источников, в бумаге отсутствуют новые фотографии, чертежи, "не приведено ни одной ссылки на архивный документ".

Раскритиковали истцы и сам предмет охраны, который содержит "методологические ошибки", "игнорирует ценность последующих наслоений", в частности вклад архитектора Василия Свиньина в облик музея. Надежда Пивоварова, Ирина Шалина, Михаил Золотоносов также подчеркнули, что беспокоятся за внутренние дворы Михайловского дворца, которые потеряют свою световую функцию, особую бронекладовую и библиотеку музея, которые, согласно проекту реконструкции, вынуждены будут покинуть свои помещения. "Библиотека занимает свое место с 1915 года, здесь вокруг стола собиралась интеллектуальная элита Петербурга. Уничтожить эти помещения, цинично превратив их в туалет, – преступление после культуры Петербурга", – отметили истцы.







Ответчик (им является подписавший документацию КГИОП) в свою очередь настаивал, что доводы истцов должны быть отклонены. Представитель КГИОП Елена Патока подчеркнула, что здание музея "должно соответствовать современным нормам", внутренние дворы изначально имели хозяйственную функцию и поэтому могут подвергаться трансформации. Библиотека же была основана после эпохи Свиньина, и перевозка "вещей" из нее в другое помещение не помешает сохранению исторической памяти, так же, как и перевозка предметов из других исторических помещений, отметила Елена Патока.

Кроме того, перечисление архитекторов в названии музея "не делает их вклад равноценным", добавил завсектором юридического отдела контрактной службы ГРМ Дмитрий Ильин. Он уверен, что проект реконструкции сделает музей более доступным для маломобильных посетителей: "Инвалид не должен испытывать унижение от того, что его кто-то тащит. Он должен перемещаться сам".