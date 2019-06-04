"Роснефть" готова помочь заполнить сырьем газопровод "Сила Сибири"

"Роснефть" обладает значительными запасами газа и может помочь "Газпрому" в заполнении газопровода "Сила Сибири", заявил 4 июня журналистам главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы находимся в том законодательстве, которое определяет "Газпром" как единственного поставщика экспортного газа. Но мы считаем, что наша ресурсная база может помочь "Газпрому" наполнить газопровод. Готовы оказывать поддержку "Газпрому" по всем направлениям", – заявил он, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что "Газпром" начнет заполнение газопровода "Сила Сибири" в августе. "Газпром" назначил начало добычи газа на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии на 15 июля.





