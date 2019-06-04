"Роснефть" готова помочь заполнить сырьем газопровод "Сила Сибири"
"Роснефть" обладает значительными запасами газа и может помочь "Газпрому" в заполнении газопровода "Сила Сибири", заявил 4 июня журналистам главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
"Мы находимся в том законодательстве, которое определяет "Газпром" как единственного поставщика экспортного газа. Но мы считаем, что наша ресурсная база может помочь "Газпрому" наполнить газопровод. Готовы оказывать поддержку "Газпрому" по всем направлениям", – заявил он, пишет "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что "Газпром" начнет заполнение газопровода "Сила Сибири" в августе. "Газпром" назначил начало добычи газа на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии на 15 июля.
Справка:
Газопровод "Сила Сибири" - совместный проект "Газпрома" и китайской CNPC. Стороны определили условия партнерства в межправительственном соглашении от 13 октября 2014 года. По этой трубе газ из месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет поступать в регионы Дальнего Востока, в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.