Роспотребнадзор: За год в Петербурге выявлено 30 радиационных аварий. 1,5 млн россиян по-прежнему живут на территориях, пострадавших от Чернобыльской АЭС

Тридцать радиационных аварий произошло на территории Санкт-Петербурга в 2018 году. Об этом сообщает государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», размещённый на сайте Роспотребнадзора.

Петербург оказался среди лидеров по количеству радиационных аварий в российских регионах. Больше только в Москве – 31 авария за год. Далее идут Московская область (30), Оренбургская (24), Свердловская (20) и Калининградская (17). Для сравнения: в Ленинградской области, где расположена ЛАЭС, сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали всего одну радиационную аварию в 2018 году. Всего в РФ за прошедший год зафиксированы 222 такие аварии.

Треть всех выявленных случаев (32,0 %, или 71 случай) приходится на источники ионизирующего излучения в металлоломе. Грязный металл нашли в 2018 году в 16 субъектах РФ. Каждый второй случай обнаружения радиационного металлолома отмечен «превышениями установленных нормативных величин». Все случаи нарушений правил транспортирования радиоактивных веществ (52 случая) были выявлены при таможенном досмотре.







При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что мониторинг на Дальнем Востоке последствий радиационной аварии на японской АЭС «Фукусима-1» не выявил фактов повышения радиационного фона.

«В Дальневосточном федеральном округе в 2018 году было выполнено 87 тысяч исследований партий грузов, поступивших из Японии. По результатам радиационного контроля имеющих радиоактивное загрязнение грузов не выявлено», – сказано в докладе.

Вместе с тем спустя 33 года после аварии на Чернобыльской АЭС к зонам радиоактивного загрязнения до сих пор относятся 3 855 населенных пунктов, расположенных в 14 субъектах РФ, с численностью населения более 1,5 млн человек.

«Радиационная обстановка на этих территориях до настоящего времени определяется наличием долгоживущего продукта аварии – цезия-137. Наибольшие площади загрязнения расположены в Брянской, Калужской и Тульской областях», – сообщили в Роспотребнадзоре.