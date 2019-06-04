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04.06.2019 15:34
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Киевский суд арестовал двух полицейских, причастных к убийству малолетнего

Голосеевский суд Киева 4 июня взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца, которых подозревают в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

"Голосеевский районный суд Киева по настоянию прокурора принял решение о взятии под стражу на два месяца без возможности внесения залога полицейских, которых подозревают в убийстве пятилетнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий", – сказано в сообщении. Необходимость ареста полицейских прокуроры объяснили тем, что существует риск побега с их стороны, давления свидетелей и уничтожения доказательств.

На заседании Приходько отрицал свою вину, заявив, что не стрелял в сторону, где находился ребенок.



Накануне в киевской больнице умер пятилетний Кирилл Тлявов. 31 мая он получил пулевое ранение в голову, когда гулял со старшим братом в собственном дворе в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. По версии пресс-службы областной полиции, выстрел произвел полицейский, который в соседнем дворе якобы пристреливал ружье. Позднее виновник гибели ребенка и его знакомый – тоже полицейский – были задержаны, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Как уточняют в полиции, они были "вне службы и без табельного оружия". Как сообщают украинские СМИ, после возлияний служители правопорядка развлекались стрельбой по бутылкам, в зону обстрела и попал ребенок из соседнего двора.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook пообещал, что сделает все, чтобы виновные были наказаны по справедливости.

Накануне вечером у здания МВД в Киеве собрались несколько десятков человек, требовавших не только наказания полицейских, но и отставки главы МВД Арсена Авакова. Однако рапорт об увольнении подал начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

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