Прокурор-певец. Первый зампрокурора Петербурга принял участие в записи песни на собственные стихи
Зампрокурора Петербурга Эдуард Артюхов пробует себя в новых амплуа и не перестаёт удивлять своих поклонников. Если ранее все знали его как поэта, то теперь желающие могут услышать, как советник юстиции третьего класса поёт.
Артюхов записал песню «Война» совместно с петербургской рок-группой «Лунный пёс». Аудиозапись была опубликована в официальном сообществе днём 4 июня. Композицию смело можно отнести к антивоенным.
«Война – она всегда война,
Какой бы ни была война.
Она несет с собою смерть.
Кто может ту войну хотеть?
Она ломает тело, душу,
Она рукой костлявой душит
Любого, кто её познал,
Любого, кто ей верно служит»,
– поёт солист группы Антон Слон.
«Война, она всегда одна... война!» – вторит ему Эдуард Артюхов с бэк-вокалистками.
Напомним, в марте первый заместитель прокурора Петербурга Эдуард Артюхов снялся в клипе на песню, в основу которой легли его собственные стихи. Советник юстиции третьего класса рассказал корреспонденту «Фонтанки», что давно пишет стихи, но публичность не любит.