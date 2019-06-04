Прокурор-певец. Первый зампрокурора Петербурга принял участие в записи песни на собственные стихи

Зампрокурора Петербурга Эдуард Артюхов пробует себя в новых амплуа и не перестаёт удивлять своих поклонников. Если ранее все знали его как поэта, то теперь желающие могут услышать, как советник юстиции третьего класса поёт.

Эдуард Артюхов и Антон Слон//предоставлено Антоном Слоном

Артюхов записал песню «Война» совместно с петербургской рок-группой «Лунный пёс». Аудиозапись была опубликована в официальном сообществе днём 4 июня. Композицию смело можно отнести к антивоенным.

«Война – она всегда война,







Какой бы ни была война.

Она несет с собою смерть.

Кто может ту войну хотеть?

Она ломает тело, душу,

Она рукой костлявой душит

Любого, кто её познал,

Любого, кто ей верно служит»,



– поёт солист группы Антон Слон.

«Война, она всегда одна... война!» – вторит ему Эдуард Артюхов с бэк-вокалистками.

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Напомним, в марте первый заместитель прокурора Петербурга Эдуард Артюхов снялся в клипе на песню, в основу которой легли его собственные стихи. Советник юстиции третьего класса рассказал корреспонденту «Фонтанки», что давно пишет стихи, но публичность не любит.